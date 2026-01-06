„Inteligență artificială fizică”: Cum își propune Nvidia să devină Android-ul roboticii

Nvidia a făcut un pas strategic major la CES 2026, unde a prezentat o platformă completă dedicată roboticii, bazată pe ceea ce compania numește „inteligență artificială fizică”, informează TechCrunch.

Noua inițiativă confirmă ambiția Nvidia de a deveni furnizorul standard de hardware și software pentru roboți generalisti, într-un mod comparabil cu rolul jucat de Android în ecosistemul smartphone-urilor. Prin combinarea modelelor AI, simulării avansate și hardware-ului edge, compania vizează accelerarea dezvoltării roboților capabili să învețe, să raționeze și să acționeze autonom în lumea reală.

Lansarea noii platforme Nvidia pentru robotică și inteligență artificială vine într-un context în care industria se îndreaptă rapid spre aplicații AI integrate direct în mașini și echipamente. Senzorii mai accesibili, simulările tot mai realiste și modelele capabile să generalizeze pe multiple sarcini permit roboților să înțeleagă mediul și să ia decizii fără intervenție umană.

Nvidia mizează pe această tranziție și oferă un ecosistem complet care acoperă întregul lanț, de la generarea datelor și antrenarea modelelor până la rularea acestora pe dispozitive edge.

În centrul anunțului se află lansarea mai multor modele fundamentale open-source, disponibile pe Hugging Face. Printre acestea se numără Cosmos Transfer 2.5 și Cosmos Predict 2.5, două world models folosite pentru generare de date sintetice și evaluarea politicilor robotice în simulare, Cosmos Reason 2, un model de tip vision language care permite sistemelor AI să vadă, să înțeleagă și să acționeze în mediul fizic, precum și Isaac GR00T N1.6, un model VLA dezvoltat special pentru roboți umanoizi.

GR00T se bazează pe Cosmos Reason și permite controlul întregului corp, astfel încât roboții să se poată deplasa și să manipuleze obiecte simultan, depășind limitările roboților specializați pe sarcini înguste.

Pentru a reduce costurile și riscurile asociate testării în lumea reală, Nvidia a lansat și Isaac Lab-Arena, un framework open-source de simulare care reunește scenarii, instrumente de antrenare și benchmark-uri consacrate precum Libero, RoboCasa și RoboTwin. Scopul este crearea unui standard unificat pentru testarea și validarea capabilităților robotice, într-un domeniu unde până acum nu exista o platformă comună.

Întregul ecosistem este conectat prin Nvidia OSMO, un command center open-source care integrează fluxul de lucru de la generarea datelor până la antrenarea modelelor, atât pe desktop, cât și în cloud.

La nivel hardware, compania a prezentat Jetson T4000, un nou accelerator bazat pe arhitectura Blackwell, capabil să livreze până la 1200 teraflops de putere de calcul AI, cu 64 GB memorie și un consum de doar 40–70 de wați, poziționat ca o soluție cost-eficientă pentru aplicații robotice.

Nvidia își consolidează totodată parteneriatul cu Hugging Face, integrând tehnologiile Isaac și GR00T în cadrul LeRobot, pentru a permite mai multor dezvoltatori să experimenteze cu roboți fără a avea nevoie de infrastructură costisitoare. Colaborarea conectează comunitatea de peste 2 milioane de dezvoltatori Nvidia cu cei 13 milioane de creatori AI din ecosistemul Hugging Face. În plus, robotul open-source Reachy 2 este acum compatibil cu cipul Jetson Thor, oferind flexibilitate și evitând blocarea în soluții proprietare.

Datele arată că robotica este cea mai rapidă categorie în creștere pe Hugging Face, iar modelele Nvidia se află în topul descărcărilor. În paralel, companii precum Boston Dynamics, Caterpillar, Franka Robots și NEURA Robotics utilizează deja tehnologiile Nvidia, semn că strategia companiei începe să prindă tracțiune în industrie.

Prin această platformă completă de robotică și inteligență artificială fizică, Nvidia încearcă să devină infrastructura de bază pe care se va construi viitoarea generație de roboți, poziționându-se ca furnizor standard într-un domeniu aflat la început de explozie.