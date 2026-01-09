România a contractat prin PNRR proiecte de peste 375 milioane de euro pentru dezvoltarea industriei de semiconductori

România a contractat proiecte în valoare de peste 375 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei de semiconductori, după ce a îndeplinit la termen un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), citat de Economedia.ro.

Jalonul viza participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare” și avea termen limită data de 31 decembrie 2025.

Angajamente depășite față de ținta stabilită în PNRR

Potrivit MIPE, România nu doar că a îndeplinit angajamentele asumate, ci le-a și depășit, prin selectarea a peste 10 entități participante sau asociate și prin contractarea unor proiecte cu o valoare totală de peste 375 milioane de euro, peste pragul minim de 360 milioane de euro prevăzut în PNRR.

Pentru îndeplinirea acestui jalon au fost deblocate proceduri administrative, reluate analize tehnice și constituite echipe mixte de evaluare, ca urmare a unei decizii politice de a valorifica oportunitățile oferite de acest proiect strategic.

În total, au fost semnate 23 de contracte de finanțare pentru participanți direcți și indirecți în cadrul PIIEC, cu investiții angajate de peste 375 milioane de euro din fonduri europene.

Primele plăți, efectuate în decembrie 2025

Ministerul mai precizează că, în decembrie 2025, au fost efectuate plăți în valoare de aproximativ 112 milioane de lei, aferente contractelor semnate în 2024 cu participanții direcți din cadrul proiectului.

Structura programului este concepută pentru a stimula crearea unui ecosistem național de semiconductori, în care companii, universități și institute de cercetare să colaboreze pentru dezvoltarea de tehnologii și competențe cu valoare adăugată ridicată, cu efecte economice pe termen lung.

România se pregătește pentru noi inițiative europene

Pe baza acestui rezultat, MIPE și MEDAT anunță că România se pregătește pentru participarea la noi inițiative europene de tip IPCEI, considerate esențiale pentru economia viitorului. Domeniile vizate includ:

inteligență artificială;

semiconductori avansați și infrastructură digitală;

biotehnologii;

vehicule curate, conectate și autonome;

materii prime critice și lanțuri valorice asociate;

tehnologii nucleare inovatoare.

Ministerele lansează un apel deschis către companii, universități și institute de cercetare interesate să se implice în aceste inițiative aflate în pregătire la nivelul Uniunii Europene.

Entitățile interesate sunt invitate să își exprime intenția de participare și să inițieze un dialog cu autoritățile, pentru identificarea unor proiecte mature, cu potențial de integrare în lanțuri europene de valoare și de atragere de finanțări nerambursabile.

Prin acest demers, autoritățile urmăresc extinderea participării României la proiecte industriale strategice și consolidarea ecosistemului național de inovare.