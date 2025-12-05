Meta reduce fondurile pentru Metaverse / Conducerea companiei va face reduceri bugetare de până la 30%, iar concedieri sunt așteptate

Mark Zuckerberg, fondatorul Meta, intenționează să reducă semnificativ resursele alocate construirii așa-numitului Metaverse, un proiect pe care l-a prezentat odată ca fiind viitorul companiei și motivul pentru care a schimbat numele acesteia din Facebook. Potrivit Bloomberg, conducerea ia în considerare reduceri bugetare de până la 30% pentru anul viitor pentru proiectul care include și ochelarii de realitate virtuală Quest.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Zuckerberg ar fi cerut directorilor să facă reduceri de 10%

Meta a confirmat o reducere a resurselor pentru Metaverse și a declarat că economiile se vor direcționa către alte proiecte futuriste din cadrul diviziei Reality Labs a Meta, inclusiv ochelari AI și alte dispozitive purtabile. Reducerile atât de mari ar include cel mai probabil concedieri încă din ianuarie, deși nu s-a luat încă o decizie finală.

„În cadrul portofoliului nostru general Reality Labs, transferăm o parte din investițiile noastre de la Metaverse către ochelari AI și dispozitive purtabile, având în vedere dinamica din acest domeniu. Nu planificăm alte schimbări mai ample decât aceasta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Meta.

Reducerile propuse pentru metaverse fac parte din planificarea bugetului anual al companiei pentru 2026, care a inclus o serie de întâlniri la complexul lui Zuckerberg din Hawaii luna trecută. CEO-ul Meta ar fi cerut directorilor săi să caute reduceri de 10% la toate nivelurile, ceea ce a fost cererea standard în timpul ciclurilor bugetare similare din ultimii ani.

Acțiunile Meta au crescut după anunțul reducerilor

Grupului Metaverse i s-a cerut să facă reduceri mai mari în acest an, având în vedere că Meta nu a înregistrat nivelul de concurență pentru această tehnologie pe care îl aștepta. Majoritatea reducerilor propuse vor afecta probabil grupul de realitate virtuală al Meta, care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor legate de Metaverse. Acțiunile Meta au câștigat 3,4%, ajungând la 661,53 dolari.

Grupul Metaverse face parte din Reality Labs, divizia Meta axată pe pariuri pe termen lung, cum ar fi căștile VR și ochelarii cu realitate augmentată. Acest grup a pierdut peste 70 de miliarde de dolari de la începutul anului 2021.

Zuckerberg a încetat în mare măsură să mai menționeze metaversul în public și în cadrul conferințelor privind rezultatele financiare ale companiei, concentrându-se în schimb pe dezvoltarea modelelor mari de AI care stau la baza chatbot-urilor IA și a altor produse IA generative, precum și a produselor hardware care sunt mai legate de aceste experiențe, cum ar fi ochelarii inteligenți Ray-Ban de la Meta.