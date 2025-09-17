SUA și Marea Britanie încheie un acord tech pentru consolidarea legăturilor în domeniile AI, calcului cuantic și energiei nucleare / Giganții tech americani investesc 42 de miliarde de dolari

Marea Britanie și Statele Unite au încheiat un acord tehnologic pentru a consolida legăturile în domeniul inteligenței artificiale, al calculului cuantic și al energiei nucleare civile, iar marile companii americane, conduse de Microsoft, s-au angajat să investească 31 de miliarde de lire sterline (42 de miliarde de dolari) în Marea Britanie, relatează Reuters.

„Acordul pentru prosperitate tehnologică” face parte din cea de-a doua vizită de stat a președintelui american Donald Trump în Marea Britanie, care va include o zi fastuoasă la Castelul Windsor miercuri, găzduită de regele Charles și familia regală.

Marea Britanie a declarat că pactul include eforturi comune pentru dezvoltarea de modele de inteligență artificială pentru sănătate, extinderea capacităților de calcul cuantic și eficientizarea proiectelor nucleare civile. De asemenea, va sprijini creșterea economică, cercetarea științifică și securitatea energetică în ambele țări.

Starmer, sub presiune pentru a stimula creșterea economică

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a afirmat că acordul are potențialul de a modela viitorul a milioane de oameni de pe ambele maluri ale Atlanticului și de a asigura creștere și securitate.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Marii Britanii, iar marile companii de tehnologie americane au investit deja miliarde de dolari în operațiunile lor din Marea Britanie.

Starmer, sub presiune pentru a inversa ani de creștere economică slabă, dorește acum să promoveze Marea Britanie ca destinație pentru investiții suplimentare, optând pentru reglementarea ușoară preferată de Statele Unite în domenii precum IA, spre deosebire de abordarea mai intervenționistă a Uniunii Europene.

Administrația Trump a criticat legile europene privind siguranța online și taxele digitale, inclusiv cele din Marea Britanie, dar acestea nu au făcut parte din discuțiile privind pactul.

Companii tech din SUA investesc în Marea Britanie

În cadrul acordurilor anunțate, producătorul de cipuri Nvidia, a declarat că va instala 120.000 de unități de procesare grafică în Marea Britanie – cea mai mare lansare a sa în Europa până în prezent.

Compania lucrează la implementarea a până la 60.000 de cipuri Grace Blackwell Ultra împreună cu Nscale, cu sediul în Marea Britanie, care va colabora cu OpenAI în cadrul proiectului gigant Stargate al companiei americane și se va alia cu Microsoft pentru a crea cel mai mare supercomputer AI din Marea Britanie.

Microsoft a precizat că va investi 22 de miliarde de lire sterline în total pentru a extinde infrastructura cloud și AI, precum și supercomputerul, care va fi amplasat în Loughton, nord-estul Londrei.

Satya Nadella, președinte și CEO al Microsoft, a spus că dorește să se asigure că America rămâne un partener tehnologic de încredere și fiabil pentru Marea Britanie. Brad Smith a menționat că relațiile s-au îmbunătățit enorm de la „zilele negre” dinainte ca autoritatea britanică de reglementare antitrust să renunțe la opoziția față de achiziția Activision Blizzard de către Microsoft, spunând că se simte „mult mai bine”.

David Hogan, vicepreședinte pentru întreprinderi la Nvidia, a declarat reporterilor că investițiile „vor face cu adevărat din Marea Britanie un producător de IA, nu un consumator de IA”.

Google a anunțat o investiție de 5 miliarde de lire sterline, incluzând un nou centru de date în Waltham Cross, la nord de Londra, și sprijin continuu pentru cercetarea în domeniul IA prin proiectul său DeepMind.

Firma de cloud computing CoreWeave, a declarat că sprijinul său de 1,5 miliarde de lire sterline va finanța centre de date eficiente din punct de vedere energetic, în parteneriat cu firma scoțiană DataVita, aducând investiția totală în Marea Britanie la 2,5 miliarde de lire sterline.

Alte firme care și-au anunțat angajamentele includ Salesforce, Scale AI, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services și AI Pathfinder, cu investiții cuprinse între sute de milioane și câteva miliarde de lire sterline.