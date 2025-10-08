RAPORT Producătorii chinezi de cipuri au cumpărat echipamente în valoare de 38 de miliarde de dolari din SUA și țările aliate, un semn că politicile americane eșuează

Lacunele din eforturile SUA și ale aliaților săi de a restricționa capacitatea Chinei de a produce cipuri informatice avansate au permis Chinei să cumpere echipamente sofisticate pentru producția de cipuri în valoare de aproape 40 de miliarde de dolari, potrivit unei anchete bipartizane efectuate de congresmeni americani, scrie Reuters.

Administrațiile democrate și republicane ale SUA au încercat să restricționeze capacitatea Chinei de a produce microcipuri, considerând această industrie crucială pentru securitatea națională.

Însă inconsecvențele din regulile emise de Statele Unite, Japonia și Țările de Jos au dus la vânzarea de către producători de instrumente non-americani către unele firme chineze a unor produse pe care companiile americane nu le puteau vinde, potrivit unui raport al Comitetului Camerei Reprezentanților SUA privind China, consultat de Reuters.

Comisia a solicitat interziceri mai ample din partea grupului de aliați privind vânzările de instrumente pentru producția de cipuri către China, în loc de interziceri mai restrânse pentru anumiți producători chinezi de cipuri.

Anul trecut, firmele chineze au cumpărat echipamente în valoare de 38 de miliarde de dolari de la cinci furnizori de top de echipamente pentru producția de semiconductori, fără a încălca legea, o creștere de 66% față de 2022, când au fost introduse multe dintre restricțiile privind exportul de instrumente. De asemenea, acestea au reprezentat aproape 39% din vânzările totale ale Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML și Tokyo Electron, se arată în raport.

Statele Unite, invocând motive de securitate națională, vizează capacitatea Chinei de a produce cipuri de ultimă generație, deoarece acestea sunt esențiale pentru domenii precum inteligența artificială și modernizarea militară. Cele două superputeri economice se întrec, de asemenea, în vânzarea de tehnologii avansate, precum centrele de date pentru inteligență artificială, către alte țări.

„Aceste vânzări au făcut China din ce în ce mai competitivă în producția unei game largi de semiconductori, cu implicații profunde pentru drepturile omului și valorile democratice din întreaga lume”, se arată în raport.

Într-un interviu, Mark Dougherty, președintele diviziei americane a Tokyo Electron, a declarat că vânzările industriei în China au început să scadă în acest an, în parte din cauza noilor reglementări, și a salutat o mai bună coordonare între guvernele SUA și Japonia.

„Cred că este clar, din perspectiva SUA, că există un rezultat care este încă dorit și care nu a fost încă atins”, a declarat Dougherty pentru Reuters.

Trei firme chineze care au devenit clienți importanți ai producătorilor de instrumente – SwaySure Technology Co, Shenzhen Pengxinxu Technology Co și SiEn (Qingdao) Integrated Circuits Co – reprezintă o preocupare specială din punct de vedere al securității. Acestea au fost semnalate anul trecut de liderii comitetului congresului, președintele John Moolenaar, republican din Michigan, și membrul de rang înalt Raja Krishnamoorthi, democrat din Illinois, într-o scrisoare adresată Departamentului Comerțului în care se susținea că acestea au legături cu o rețea secretă care ajută Huawei Technologies, iar oficialii americani au interzis exporturile către acestea în decembrie.

Raportul a recomandat o coordonare mai strânsă între aliați și restricții mai ample, inclusiv asupra componentelor pe care China le-ar putea utiliza pentru a-și construi propriile instrumente de fabricare a cipurilor.

„China încearcă să rescrie întregul lanț de aprovizionare”, a declarat Craig Singleton, membru senior al Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, un grup de reflecție. „Ceea ce înainte erau segmente de nișă ale instrumentelor sunt acum câmpuri de luptă”.