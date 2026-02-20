Președintele Nicușor Dan a afirmat că România urmărește atragerea de investiții americane și europene pentru extracția și procesarea metalelor rare, resurse considerate esențiale pentru industriile tehnologice și auto moderne.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Metalele critice, precum litiul, cobaltul, nichelul sau elementele din grupul pământurilor rare, stau la baza bateriilor pentru vehicule electrice, a microcipurilor, a turbinelor eoliene, a echipamentelor telecom și a multor produse electronice .

sau elementele din grupul pământurilor rare, stau la baza . Cererea globală pentru aceste materiale crește accelerat, pe măsură ce economiile avansează spre digitalizare și decarbonizare, iar dependența de importuri dintr-un număr restrâns de țări este considerată un risc strategic atât pentru industrie, cât și pentru securitatea energetică.

„Europa și Statele Unite s-au confruntat în mai multe rânduri cu situații de criză și cu monopoluri create de state care nu sunt neapărat prietenoase”, a spus președintele, referindu-se la lanțurile globale de aprovizionare, într-o declarație pentru Antena 3, în contextul unei vizite în SUA.

Potrivit acestuia, a fost inițiat un dialog între Statele Unite și Uniunea Europeană pentru stabilirea unui mecanism comun care să asigure acces stabil la metale critice și o piață reglementată „în interesul comun”.

România își dorește să participe activ la acest efort prin dezvoltarea capacităților interne de extracție și procesare.

Pe lângă sectorul mineralelor, președintele a abordat și proiectele energetice majore. La centrala nucleară de la Cernavodă, România colaborează cu companii americane, canadiene și sud-coreene pentru realizarea reactoarelor 3 și 4.

Banca Mondială și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la finanțarea proiectului, costurile fiind estimate la niveluri ridicate pentru astfel de investiții.

Nicușor Dan a reiterat că România urmărește o prezență economică cât mai puternică a investitorilor occidentali, atât din SUA, cât și din UE, și menține o coordonare transparentă cu instituțiile europene.

Președintele a confirmat totodată existența unor discuții trilaterale (România, SUA și UE) privind constituirea unei structuri internaționale dedicate comerțului cu metale critice, descrisă drept „un fel de nouă organizație mondială a comerțului” pentru acest sector.

În contextul acestor planuri, a fost menționat și proiectul de la Feldioara, unde filiala companiei Nuclearelectrica are capacitatea de a procesa minereu de uraniu și alte metale asociate. Autoritățile analizează posibilitatea prelucrării unor resurse provenite inclusiv din Groenlanda, bogată în minerale strategice.

„Când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor minereuri la Feldioara, va fi foarte interesant pentru România”, a afirmat președintele.

Specialiștii consideră că dezvoltarea unei industrii interne de procesare a metalelor rare ar putea aduce beneficii economice importante, de la crearea de locuri de muncă și investiții industriale până la integrarea României în lanțurile europene de producție pentru baterii, vehicule electrice și tehnologie avansată.

În același timp, controlul asupra acestor resurse este tot mai mult privit ca un factor decisiv în competiția economică globală a următoarelor decenii.