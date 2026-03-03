Aprovizionarea României și a altor utilizatori de sisteme de apărare aeriană Patriot cu interceptori va fi întârziată de războiul din Orientul Mijlociu, consideră generalul de brigadă (r) Dan Grecu.

„Ideea este următoarea. Americanii au o capacitate de producție de 650 – 700 de interceptori pe an. Încearcă să o mărească cu 100 anul viitor și să ajungă la 2.000 pe an până în 2031. Avem de-a face cu o disponibilitate redusă”, a declarat acesta pentru TechRider.

Generalul a spus că SUA își vor asigura „în mod sigur” stocuri, atât din producție, cât și prin transferuri. „Nu știm cât vor consuma în Iran”, a adăugat Grecu. El a precizat că interceptorii sunt utilizați în special împotriva rachetelor balistice.

„Concluzia este că aprovizionarea noastră și a altora va fi întârziată”, a mai declarat generalul.

Volodimir Zelenski a atras și el atenția asupra acestei probleme. Războiul președintelui american Donald Trump împotriva Iranului ar putea epuiza stocurile de rachete de apărare aeriană, care sunt cruciale pentru protecția Ucrainei în fața atacurilor rusești, a avertizat președintele ucrainean.

Pe de altă parte, generalul de brigadă (r) dr. Mircea Mîndrescu speră că nu va fi cazul ca funcționarea și aprovizionarea sistemelor Patriot deținute de România să fie afectate de conflict.

„Evident, ca principiu, țările au în vedere, cu prioritate, nevoile proprii. Pe de altă parte, contractele trebuie respectate conform principiului pacta sunt servanda, deci părțile sunt obligate să își îndeplinească obligațiile”, a declarat generalul pentru TechRider.

Totuși, „nimeni nu poate cu adevărat să garanteze că nu ar putea apărea perturbări, dar sper să nu fie cazul”, a adăugat Mîndrescu.

România a comandat în total 7 sisteme Patriot din SUA. Dintre acestea, trei sunt complet operaționale.

Stocuri limitate și ritm de consum accelerat

SUA consumă într-un ritm accelerat interceptorii pentru sistemele de apărare aeriană în conflictul actual din Orientul Mijlociu. Acest fapt ar putea afecta, potrivit unor analiști, disponibilitatea Washingtonului de a-i vinde partenerilor din Europa.

Previziunile indică faptul că interceptorii armatei ar putea fi epuizați în zece zile de operațiuni intense, în timp ce stocurile marinei ar putea dura doar două săptămâni, a scris analistul militar David Axe în publicația The Arsenal.

Pe de altă parte, Donald Trump a transmis că Statele Unite au suficiente stocuri de arme pentru un război „etern”.

„Avem o rezervă practic nelimitată de astfel de arme. Statele Unite sunt aprovizionate și gata să câștige în stil mare”, a scris el pe o rețea de socializare.