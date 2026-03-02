dark
Generalul (r) Mîndrescu, despre posibilitatea apariției unor perturbări ale aprovizionării României cu interceptori Patriot: Sper să nu fie cazul. Contractele trebuie respectate / SUA consumă stocurile într-un ritm accelerat în Orientul Mijlociu

Adrian Popa
2 martie 2026
lansator de sistem patriot
Lansator de sistem Patriot (Sursa foto: Marek Ladzinski / Zuma Press / Profimedia)
Deși SUA consumă într-un ritm accelerat interceptorii pentru sistemele de apărare aeriană în conflictul actual din Orientul Mijlociu, fapt care ar putea afecta, potrivit unor analiști, disponibilitatea Washingtonului de a-i vinde partenerilor din Europa, generalul de brigadă (r) dr. Mircea Mîndrescu speră că nu va fi cazul în ceea ce privește funcționarea și aprovizionarea sistemelor Patriot deținute de România.

„Evident, ca principiu, țările au în vedere, cu prioritate, nevoile proprii. Pe de altă parte, contractele trebuie respectate conform principiului pacta sunt servanda, deci părțile sunt obligate să își îndeplinească obligațiile”, a declarat generalul pentru TechRider.

Totuși, „nimeni nu poate cu adevărat să garanteze că nu ar putea apărea perturbări, dar sper să nu fie cazul”, a adăugat Mîndrescu.

În context, se vede, din nou, importanța existenței unei relații speciale cu furnizorul de armament, în cazul de față SUA, a adăugat fostul comandant de structură NATO.

România a comandat în total 7 sisteme Patriot din SUA. Dintre acestea, trei sunt complet operaționale.

Impactul consumului de muniție asupra aliaților europeni

SUA își consumă rapid stocurile de interceptori în războiul izbucnit în Orientul Mijlociu. Previziunile indică faptul că interceptorii armatei ar putea fi epuizați în zece zile de operațiuni intense, în timp ce stocurile marinei ar putea dura doar două săptămâni, a scris analistul militar David Axe în The Arsenal.

Această cheltuială rapidă are implicații strategice globale, a mai spus el. Epuizarea acestor active de înaltă calitate reduce probabil disponibilitatea Washingtonului de a vinde sisteme de rachete Patriot aliaților europeni.

În plus, această situație poate diminua puterea americană în alte potențiale focare de conflict global, în special în cazul unei dispute cu China privind Taiwanul.

