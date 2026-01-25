Statele Unite își intensifică pregătirile pentru războiul în condiții extreme de iarnă. Aceasta să joace un rol major în exercițiul NATO Cold Response 26, programat pentru luna martie în nordul Norvegiei. Anunțat oficial de Armata SUA pe 22 ianuarie, exercițiul, condus de Norvegia, va reuni peste 25.000 de militari din 12 țări aliate, inclusiv 3.000 de pușcași marini americani care vor fi dislocați direct din Statele Unite.

Participarea SUA se va concentra pe forțe din cadrul II Marine Expeditionary Force, cu elemente importante ale Diviziei a 2-a de Pușcași Marini, staționată la Camp Lejeune, Carolina de Nord. După traversarea Atlanticului, unitățile americane vor fi integrate în structuri norvegiene, acolo unde se vor antrena în proceduri de recepție, dislocare și integrare în condiții de iarnă severă.

Zonele de instruire din jurul localității Setermoen și din alte regiuni nordice vor expune trupele la zăpadă adâncă, teren muntos, lumină naturală redusă și temperaturi sub zero grade, factori care îngreunează manevra, logistica și comanda operațiilor. Scopul exercițiului, conform oficialilor americani, este repetarea antrenamentelor sub presiune, pentru a consolida capacitatea de luptă în medii arctice, încă rare pentru multe forțe NATO, potrivit ArmyRecognition.

Forțe aeriene și navale, parte esențială a exercițiului

Deși Cold Response 26 este axat în principal pe operațiuni terestre, contribuția americană este una complexă. Marina SUA va desfășura aeronave P-8 Poseidon, specializate în patrulare maritimă și luptă antisubmarin, capabile să supravegheze zone extinse din Marea Norvegiei. În paralel, unități de geniu ale Naval Construction Battalions (Seabees) vor asigura lucrări de infrastructură, reparații de aerodromuri și construcții de adăposturi în condiții austere.

Forțele Aeriene ale SUA vor participa cu avioane F-35A Lightning II, sprijinite de aeronave cisternă KC-135 Stratotanker pentru realimentare în aer. De asemenea, vor fi implicate elicoptere HH-60W Jolly Green II, aeronave CV-22 Osprey și MC-130J Commando II, destinate recuperării personalului, inserției pe distanțe mari și operațiunilor speciale în condiții de vizibilitate redusă.

Logistica, testată la limită în nordul Europei

La sol, elemente ale 21st Theater Sustainment Command ale Armatei SUA vor furniza capacități logistice esențiale, inclusiv combustibil în cantități mari, un factor critic în operațiunile pe timp de iarnă, când consumul crește, mobilitatea vehiculelor scade, iar lanțurile de aprovizionare sunt vulnerabile la condițiile meteo extreme.