Japonia a intrat într-o nouă etapă a dezvoltării armelor cu energie dirijată, după ce a instalat pe o navă militară un sistem laser de mare putere, conceput pentru a doborî drone și alte amenințări aeriene ușoare. Arma, cu o putere de 100 de kilowați, a fost montată pe nava de test JS Asuka, cu un deplasament de aproximativ 6.200 de tone, anunță Live Science.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sistemul este format din zece lasere individuale, fiecare de 10 kW, combinate într-un singur fascicul concentrat. Puterea rezultată este suficientă pentru a arde și perfora suprafețe metalice, ceea ce îl face eficient împotriva dronelor, proiectilelor de mortar și altor ținte aeriene de mici dimensiuni. Tehnologia utilizată este cea a laserelor cu fibră optică, în care lumina este amplificată într-o fibră solidă.

Agenția japoneză pentru Achiziții, Tehnologie și Logistică (ATLA) a confirmat că sistemul a fost instalat pe JS Asuka într-un șantier al Japan Marine United. Echipamentul este integrat în două module de mari dimensiuni, fiecare de aproximativ 12 metri lungime.

Teste pe mare, din 2026

Primele teste în condiții maritime reale sunt programate să înceapă după 27 februarie 2026. Acestea vor evalua comportamentul sistemului într-un mediu mult mai dificil decât cel terestru, unde factori precum vântul, umiditatea, mișcarea navei și dispersia fasciculului în atmosferă pot afecta precizia și eficiența laserului.

Programul a fost lansat în 2018, iar prototipul a fost livrat ATLA de către Kawasaki Heavy Industries în februarie 2023. Oficialii japonezi subliniază că unul dintre principalele avantaje ale armelor cu laser este lipsa muniției clasice. Atât timp cât există suficientă energie electrică, sistemul poate continua să tragă, cu un cost per lovitură mult mai mic decât cel al rachetelor sau proiectilelor antiaeriene. Testele terestre desfășurate anterior au confirmat eficiența împotriva dronelor și proiectilelor de mortar.

Limitări tehnologice și planuri pe termen lung

În ciuda progreselor, armele cu energie dirijată se confruntă încă cu obstacole majore. Ele necesită cantități mari de electricitate, sisteme complexe de răcire și au o eficiență relativ scăzută. Spre exemplu, în cazul laserelor cu fibră, eficiența este între 25% și 35%. Integrarea pe nave militare rămâne astfel o provocare tehnologică.

ATLA recunoaște că desfășurarea operațională este încă la câțiva ani distanță, însă testele actuale vor oferi date esențiale pentru dezvoltarea unor sisteme mai puternice, capabile pe viitor să intercepteze inclusiv rachete.

O cursă globală pentru armele viitorului

Prin acest proiect, Japonia se alătură Statelor Unite, Franței, Germaniei și Regatului Unit în cursa pentru dezvoltarea armelor cu energie dirijată. China este, la rândul ei, suspectată că testează tehnologii similare, după apariția în 2024 a unor imagini cu un posibil sistem laser montat pe o navă militară.

Singura desfășurare navală confirmată public a unui sistem laser este, deocamdată, planificată pentru navele dotate cu sistemul de apărare „Aegis”, comandate de Japonia, care ar urma să intre în serviciu după 2032.