Textul final al unui proiect de lege privind cheltuielile militare ale SUA, publicat luni, cere Pentagonului să pună capăt dependenţei de China şi de alte ţări în ceea ce priveşte tehnologia de afişaj electronic până în 2030, potrivit Reuters.

Legea denumită „U.S. National Defense Authorization Act”, adoptată în fiecare an pentru finanţarea armatei americane, ar putea fi supusă votului legislatorilor americani încă din această săptămână, după ce un grup de membri ai celor două camere ale Congresului a publicat luni o versiune finală elaborată de un comitet mixt al Senatului şi Camerei Reprezentanţilor.

Reducerea dependenței din China

Printre amendamente figurează o măsură care cere Pentagonului să-şi definească necesităţile în materie de ecrane electronice, care echipează atât aparatele electronice portabile, cât şi avioanele de vânătoare, până în 2040. Această măsură ar obliga armata americană să elaboreze o strategie destinată să pună capăt dependenţei de China, Rusia şi alte ţări în privinţa tehnologiei de afişaj şi să raporteze progresele înregistrate legislatorilor în martie 2027.

Dacă va fi adoptată, legea mai trebuie să fie semnată de preşedintele american Donald Trump pentru a intra în vigoare, transmite Agerpres.

Măsura intervine în contextul în care experţii în securitate naţională avertizează că ascensiunea rapidă a Chinei în industria ecranelor, cu firme precum BOE care câştigă contracte de la producătorul de iPhone Apple şi pierderea cotei de piaţă din partea aliaţilor tradiţionali ai SUA, precum Japonia şi Coreea de Sud, ar putea îngreuna aprovizionarea armatei americane cu ecrane în cazul unui conflict.