Mercedes-Benz va investi într-o firmă susținută de Geely / Qianli este specializată în conducerea autonomă

Redacția TechRider
24 septembrie 2025
Sursa Foto: https://researchleap.com
Mercedes-Benz Group AG se pregătește să investească în Chongqing Qianli Technology Co., un dezvoltator de sisteme de conducere autonomă listat la bursă în Shanghai, pentru a-și consolida capacitățile software în China, potrivit informațiilor Bloomberg.

Geely a adus Mercedes la masa negocierilor

Producătorul auto german intenționează să cumpere o participație minoritară în Qianli, o companie cu o capitalizare de piață de aproximativ 8,3 miliarde de dolari. Cele două părți ar putea anunța un acord încă din această săptămână. Unul dintre principalii susținători ai Qianli este Zhejiang Geely Holding Group Co., care a condus eforturile de a aduce Mercedes la bord, au spus persoanele respective.

Geely și-a integrat activele din domeniul conducerii autonome în Qianli, poziționând firma ca principala platformă a grupului pentru viitoarele tehnologii de conducere inteligentă, au spus aceștia. Investiția evidențiază întărirea legăturilor dintre Geely și Mercedes, care sunt, de asemenea, în discuții incipiente privind o posibilă cooperare în proiecte legate de motoarele cu combustie.

Producătorii auto germani își revizuiesc strategiile pentru China, aprofundând parteneriatele locale și lansând modele adaptate clienților de acolo pentru a ține pasul cu producătorii interni în creștere rapidă, conduși de BYD Co. și Xiaomi Corp.

Odată cu intrarea Mercedes în calitate de acționar, se așteaptă ca Qianli să colaboreze cu producătorul auto german la proiecte de cercetare și dezvoltare și să furnizeze tehnologie pentru viitoarele sale modele din China, au afirmat sursele.

