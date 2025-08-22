Germania dezvoltă primul sistem de drone de suprafață care vor putea fi lansate prin tuburile lans-torpilă ale submarinelor

Germania dezvoltă prima dronă de suprafață lansată de pe submarin, destinată misiunilor de recunoaștere și atac, în cadrul unui parteneriat între compania navală germană Gabler și firma de robotică maritimă FLANQ. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului DALO Industry Days din Ballerup, Danemarca, și marchează un pas important în modernizarea capacităților de război subacvatic, transmite ArmyRecognition.

Proiectul vizează crearea unui vehicul de suprafață fără echipaj (USV) care poate fi lansat direct din tuburile lans-torpilă standard NATO de 533 mm ale submarinelor. Platforma are o arhitectură modulară și include un stabilizator și un catarg pliabil pentru a facilita stocarea compactă și lansarea submersă. Odată ajuns la suprafață, vehiculul se extinde și devine operațional.

Potrivit datelor furnizate de producători, USV-ul va avea o lungime de 5–6 metri, o greutate sub 800 kg, o rază de acțiune la suprafață de peste 200 mile marine și o autonomie de până la 36 de ore în configurația pentru recunoaștere.

Sistemul va integra o navigație autonomă capabilă să funcționeze fără GPS, bazată pe navigație inerțială și inteligență artificială, asigurând astfel operarea în medii contestate. Comunicațiile vor fi asigurate prin legături de date aeriene, retransmisii prin satelit și comunicații acustice subacvatice cu submarinele.

În ceea ce privește sarcinile utile, platforma este proiectată pentru a transporta echipamente variate: senzori electro-optici și în infraroșu, sisteme de război electronic, muniții de tip loitering sau dispozitive de diversiune. „Scopul nostru este de a oferi o soluție flexibilă, care să extindă capabilitățile submarinelor fără a compromite caracterul lor invizibil”, a declarat Gabler, care se ocupă de integrarea sistemelor și proiectarea mecanică.

Acest tip de tehnologie are potențialul de a schimba modul în care submarinele sunt utilizate în operațiuni militare. USV-urile lansate de pe submarin pot fi desfășurate discret din adâncime, iar odată ajunse la suprafață pot efectua misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR), pot lansa atacuri la distanță, bruia radare inamice sau pot simula prezența unor nave, reducând astfel riscurile pentru platformele cu echipaj.

Marina Germană este considerată un potențial prim utilizator, având în dotare submarine Type 212A și 212CD, compatibile cu integrarea unor astfel de sisteme. Alte marine interesate ar putea fi cele din Olanda, Norvegia, Italia și Coreea de Sud, care caută soluții autonome pentru a-și crește capabilitățile de luptă.

Parteneriatul prevede ca FLANQ să fie responsabilă de proiectarea inginerească, integrarea încărcăturilor și dezvoltarea autonomiei bazate pe inteligență artificială. Un prototip la scară completă este deja în construcție, iar primele teste pe mare sunt planificate pentru mijlocul anului 2026. Prezentarea oficială a sistemului ar putea avea loc în cadrul exercițiului NATO Joint Warrior 2026, unde ar urma să fie demonstrată, pentru prima dată într-un scenariu operațional aliat, lansarea unui USV din tuburile lans-torpilă ale unui submarin.