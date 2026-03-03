Apple prezintă noile cipuri M5 Pro și M5 Max cu arhitectură „Fusion”

Compania Apple a anunțat două noi procesoare din seria sa Apple Silicon, M5 Pro și M5 Max, proiectate pentru a echipa noile modele de MacBook Pro, relatează TechCrunch și The Verge.

Aceste cipuri introduc o nouă arhitectură numită Fusion Architecture, care combină două plăci de siliciu de 3 nm într‑un singur sistem‑on‑a‑chip (SoC), cu scopul de a crește eficiența și performanța generală.

Ambele cipuri folosesc un CPU cu 18 nuclee, împărțit în 6 nuclee „super” de performanță și 12 nuclee dedicate sarcinilor multithreaded, ceea ce permite o performanță mult mai bună în aplicații profesionale decât generațiile anterioare.

M5 Pro este conceput pentru sarcini complexe și fluxuri de lucru profesionale și include un GPU de până la 20 de nuclee, cu îmbunătățiri precum dynamic caching și hardware‑accelerated mesh shading, oferind performanțe grafice până la 20 % mai ridicate decât M4 Pro.

Cipul M5 Max este orientat spre utilizatorii care au nevoie de performanță extremă (pentru creatori, ingineri sau cercetători) și oferă un GPU de până la 40 de nuclee, cu o capacitate de calcul de peste patru ori mai mare față de generația precedentă.

Ambele cipuri integrează un motor neural cu 16 nuclee pentru sarcini de inteligență artificială pe dispozitiv (on‑device AI), suport pentru Thunderbolt 5 și funcții de securitate precum Memory Integrity Enforcement.