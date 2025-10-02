Armata SUA confirmă că Tesla Cybertruck nu poate fi importat în Europa / Vehiculul „deviază semnificativ” de la reglementările UE, iar principalul vinovat e un element de design

Agenția Vamală a Armatei SUA a confirmat că Tesla Cybertruck nu poate fi importat în Europa de către personalul armatei, deoarece vehiculul „deviază semnificativ” de la reglementările Uniunii Europene (UE), transmite Electrek.

Deși personalul armatei detașat în străinătate are, de obicei, dreptul să-și transporte vehiculele personale prin intermediul serviciului logistic al armatei, aceste vehicule trebuie să respecte legislația locală.

Interdicția Cybertruck în UE

Problema principală este că Cybertruck nu are omologarea de tip din partea UE din cauza „problemelor semnificative de siguranță pasivă”. Agenția vamală a remarcat că mai multe specificații, în special caroseria din oțel inoxidabil rigidă, cu margini ascuțite, încalcă standardele de siguranță ale UE, care acordă prioritate protecției utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, cum ar fi pietonii și bicicliștii. Aceste standarde impun caracteristici de siguranță pasivă, cum ar fi zone de protecție la impact care interzic marginile ascuțite ale caroseriei vehiculului.

Reglementările UE nu se concentrează doar pe siguranța ocupanților vehiculelor, ci includ și alți utilizatori ai drumurilor. Agenția a declarat că Cybertruck încalcă aceste cerințe, precum și cerințele privind limitatorul de viteză pentru vehiculele de peste 3,5 tone.

Forțele armate americane au solicitat o derogare de la Ministerul Federal al Transporturilor din Germania, dar cererea a fost respinsă. Decizia ministerului s-a bazat pe faptul că Cybertruck nu numai că nu îndeplinește cerințele legale, ci „se abate semnificativ de la acestea”, ceea ce înseamnă că funcționarea în condiții de siguranță pe drumurile publice germane nu este garantată.

În consecință, Agenția Vamală a Armatei SUA nu va elibera certificate de import pentru camioneta electrică. Personalul care alege să importe una oricum va face acest lucru pe propriul risc și se va confrunta cu necesitatea de a returna vehiculul în SUA pe cheltuiala proprie.