Producătorii auto BMW și Toyota și firmele de închiriere și leasing auto din toată Europa au îndemnat luni Comisia Europeană să nu stabilească obiective obligatorii pentru cumpărarea de vehicule electrice pentru flotele corporative, argumentând că acest lucru ar fi extrem de costisitor și contraproductiv, scrie Reuters.

Executivul UE urmează să anunțe pe 16 decembrie o serie de propuneri care ar putea oferi sectorului auto european mai multă flexibilitate în îndeplinirea obiectivelor privind emisiile de CO2, precum și relaxarea interdicției efective privind vânzările de mașini cu motor cu ardere internă în 2035.

Pachetul va include, de asemenea, planuri pentru flotele corporative, cum ar fi mașinile de serviciu, care reprezintă aproximativ 50-60% din vânzările de mașini noi în UE.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și altor comisari, cei 67 de semnatari au afirmat că principalele obstacole în calea adoptării vehiculelor electrice sunt costurile de achiziție și de exploatare, precum și infrastructura insuficientă de încărcare.

Scrisoarea menționa că o țintă obligatorie ar fi „extrem de dăunătoare” și că costurile ridicate ar lăsa companiile cu două opțiuni: păstrarea vehiculelor mai vechi pentru o perioadă mai lungă sau reducerea achizițiilor de vehicule noi.

În schimb, se afirma că rețeta succesului în țările europene cu cea mai rapidă actualizare a vehiculelor electrice era o combinație de stimulente și investiții în infrastructura de încărcare.

De asemenea, erau necesare stimulente pentru piața vehiculelor electrice second-hand, având în vedere că multe mașini închiriate sunt adesea revândute după doi sau trei ani.

Printre semnatari s-au numărat compania de leasing auto Arval a BNP Paribas, Ayvens a Societe Generale, Avis, Bolt și Hertz, precum și unele asociații naționale de închiriere și leasing.

În schimb, asociația de campanie Climate Group susține o țintă obligatorie și indică peste 120 de companii angajate să utilizeze flote 100% electrice, precum EDF, Ikea, Siemens și Unilever.

Pachetul auto al UE, a cărui publicare a fost amânată cu o săptămână, a făcut obiectul unui lobby frenetic.