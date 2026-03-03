Guvernul României a lansat platforma online „Fără hârtie” (fara-hartie.gov.ro), un instrument prin care cetățenii, companiile și funcționarii publici pot semnala proceduri birocratice considerate excesive sau situații în care instituțiile solicită documente deja depuse în alte părți ale administrației.

Potrivit Executivului, inițiativa urmărește să colecteze într-un mod structurat informații despre disfuncționalitățile din relația cu statul — de la lipsa digitalizării și până la solicitarea repetată a acelorași acte. Sesizările sunt transmise printr-un formular standardizat, care permite evaluarea impactului fiecărei probleme în funcție de timpul pierdut, costurile generate și numărul estimat de persoane afectate.

Reclamațiile care îndeplinesc criteriile stabilite de platformă sunt publicate transparent și pot fi consultate în funcție de instituția vizată, tipul problemei sau localitate. Sistemul este conceput astfel încât să evidențieze problemele recurente și să permită o centralizare la nivel național a celor mai frecvente blocaje administrative.

La fiecare 30 de zile, Guvernul selectează 10 dintre cele mai des semnalate disfuncționalități și le transmite spre analiză instituțiilor competente, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB). Problemele care țin de organizarea internă trebuie corectate direct de instituțiile responsabile, iar evoluția măsurilor adoptate este urmărită public pe platformă până la soluționare.

În cazurile care necesită modificări legislative, situațiile sunt analizate în grupuri de lucru ce includ reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri, pentru identificarea soluțiilor necesare schimbării cadrului legal.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că platforma ar urma să ofere autorităților o imagine mai clară asupra dificultăților întâmpinate de cetățeni în interacțiunea cu statul și să permită prioritizarea intervențiilor. Potrivit acesteia, inițiativa își propune să transforme sesizările primite în „măsuri concrete de simplificare administrativă”.

După depunerea unei sesizări, utilizatorii pot urmări online stadiul acesteia — de la procesare și validare până la publicare și eventualele măsuri adoptate. Platforma afișează etapele parcurse pentru soluționare, fie că este vorba despre modificări procedurale, consultări sau inițiative legislative.

Proiectul este construit pe principii precum „O singură dată” — potrivit căruia statul nu ar trebui să solicite aceleași informații de mai multe ori — și „Digital din start”, care presupune furnizarea serviciilor publice în format online încă din faza de proiectare. De asemenea, sunt avute în vedere interoperabilitatea între instituții, transparența și accesibilitatea serviciilor.

Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar Guvernul susține că aceasta respectă standardele de protecție a datelor și este optimizată pentru utilizare pe toate tipurile de dispozitive. Datele colectate sunt publice și pot fi utilizate pentru dezvoltarea unor soluții suplimentare de digitalizare și simplificare administrativă.