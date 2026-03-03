Industria mouse-urilor de gaming a evoluat constant în ultimii ani, dar rareori am văzut o schimbare care să atace direct componenta fundamentală: mecanismul de click.

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE, care a ajuns pe masa de teste de la TechRider.ro, face exact asta. Nu este doar o actualizare a unui model existent, ci o reinterpretare a modului în care este detectată și confirmată o apăsare.

La bază stă tehnologia SUPERSTRIKE, care înlocuiește microswitch-urile tradiționale cu Haptic Inductive Trigger System (HITS). În locul contactului mecanic clasic, sistemul folosește detecție inductivă magnetică și feedback haptic generat de un motor liniar. Practic, click-ul nu mai depinde de cursa fizică a unui switch, ci de un punct de actuare configurabil digital.

Click configurabil la nivel granular

Prin Logitech G HUB sau Onboard Memory Manager, utilizatorul poate ajusta sensibilitatea click-ului pe o scară de la 1 la 10. La nivelurile inferioare, activarea poate fi extrem de rapidă, aproape la simpla atingere, în timp ce setările medii simulează comportamentul unui switch standard. Peste acest prag, click-ul devine mai „rigid”, pentru cei care preferă rezistență crescută.

Pe lângă punctul de actuare, Rapid Trigger-ul este reglabil pe cinci trepte și controlează cât de repede se resetează butonul după apăsare. Asta înseamnă că nu mai există limitarea mecanică a revenirii fizice a switch-ului, iar acțiunile repetate pot fi executate într-un ritm mult mai rapid. Intensitatea feedback-ului haptic poate fi și ea ajustată, fiecare buton fiind configurabil individual.

Rezultatul este un sistem de click complet personalizabil, diferit de orice mouse tradițional.

Avantaj măsurabil în milisecunde

Logitech susține că PRO X2 SUPERSTRIKE poate reduce latența click-ului cu până la 30 ms comparativ cu un mouse convențional. În testele de reacție realizate de TechRider.ro, diferențele au fost vizibile. Comparat cu un mouse de productivitate la 125 Hz, timpul mediu de reacție a fost cu aproape 40 ms mai mic. Chiar și față de un model high-end la 1000 Hz, avantajul a rămas vizibil.

La 8000 Hz polling rate, performanța atinge un alt nivel. Într-un test de reacție tip AIM, diferența față de un mouse de gaming performant setat la 8000 Hz a fost de aproape 20 ms. În jocuri competitive, unde duelurile directe se decid în fracțiuni de secundă, această diferență nu este teoretică.

Pe partea de tracking, PRO X2 SUPERSTRIKE utilizează senzorul HERO 2, capabil de peste 88G accelerație, 888 IPS și până la 44.000 DPI, fără smoothing sau accelerație artificială. Conectivitatea este asigurată de tehnologia LIGHTSPEED Wireless, cu rată de raportare de până la 8 kHz, pentru latență minimă.

Forma rămâne identică cu seria PRO X Superlight, una dintre cele mai populare în esports. Greutatea este de 61 de grame, cu doar un gram peste Superlight 2. Designul alb cu butoane negre diferențiază vizual modelul, însă ergonomia rămâne neschimbată. Pentru jucătorii care vin de pe Superlight, tranziția este aproape insesizabilă.

Mouse-ul a fost dezvoltat și testat împreună cu jucători profesioniști, inclusiv din echipe precum Na’Vi, care folosesc astfel de echipamente ore întregi în antrenamente și competiții. Este clar poziționat pentru gaming competitiv, nu pentru utilizare casual.

Autonomie și utilizare zilnică

Autonomia este estimată la până la 90 de ore la 1000 Hz. Activarea la 8000 Hz reduce durata dintre încărcări, mai ales dacă mouse-ul este folosit atât pentru gaming, cât și pentru productivitate. Sistemul haptic adaugă consum suplimentar comparativ cu un mouse tradițional.

În utilizare, senzația de click este diferită. Nu există zgomot mecanic clasic, iar feedback-ul vine sub forma unei vibrații scurte și precise. Pentru gaming, setările sensibile și Rapid Trigger-ul oferă o reacție extrem de rapidă. Pentru activități obișnuite în Windows, este recomandată o setare mai puțin agresivă, deoarece nivelurile foarte sensibile pot duce la activări accidentale.

În forma actuală, PRO X2 SUPERSTRIKE nu este doar o evoluție a seriei PRO, ci un experiment reușit în redefinirea click-ului.

Dezavantaje

Unul dintre principalele aspecte care poate fi considerat un dezavantaj al mouse-ului Logitech este lipsa conectivității Bluetooth. Mouse-ul se bazează exclusiv pe conexiunea wireless prin dongle, ceea ce limitează flexibilitatea în utilizare pe mai multe dispozitive.

Dacă ești obișnuit să schimbi rapid între laptop și PC sau să folosești același mouse pe tabletă, această limitare poate fi frustrantă, necesitând mereu conectarea dongle-ului.

Rotița de scroll reprezintă un alt punct slab. Aceasta nu dispune de funcții laterale (tilt) și nici de modul de „free scrolling” care se regăsește la alte mouse-uri de top.

În practică, acest lucru înseamnă că navigarea rapidă prin documente sau pagini web foarte lungi poate fi mai puțin eficientă, iar controlul în anumite aplicații care folosesc scroll-ul intens poate fi mai rigid.

Distribuția greutății mouse-ului poate fi percepută de unii utilizatori ca fiind „front heavy”. Datorită designului butoanelor haptice, centrul de greutate se află mai mult în față, ceea ce poate afecta controlul la ridicări rapide sau la mișcări precise în gaming competitiv.

Pentru cei obișnuiți cu un mouse echilibrat, acest lucru necesită o perioadă de acomodare.

Din punctul de vedere al prețului, Logitech G Pro X2 Superstrike se situează pe un segment de preț mai ridicat decât alte mouse-uri cu performanțe similare. Potrivit prețurilor afișate de doi mari retaileri din România, suma de bani pe care trebuie să o scoți din buzunar se învârte în jurul prețului de 930-950 de lei.

Totuși, trebuie menționat faptul că prețul oficial afișat de Logitech pe site-ul său oficial este de 180 de dolari (791 de lei).

Deși oferă funcții avansate și calitate bună a construcției, raportul preț-performanță poate fi considerat mai puțin atractiv pentru utilizatorii care caută opțiuni mai accesibile.

Materialul UHMWPE utilizat de Logitech pentru acest model nu oferă aceeași alunecare lină și senzație „premium” precum variantele cu PTFE întâlnite pe alte mouse-uri de gaming competitive.

Aceasta poate influența modul în care mouse-ul se simte la mișcări rapide și poate necesita ajustări pentru a obține aceeași fluiditate.

În final, numărul de butoane laterale personalizabile este mai redus comparativ cu alte modele dedicate gaming-ului.

Pentru jucătorii care preferă multiple macro-uri sau comenzi rapide programabile, acest lucru poate reprezenta o limitare a funcționalității și a experienței de utilizare.

Verdict