Anthropic face un pas strategic important în competiția tot mai intensă dintre chatbot-urile de inteligență artificială. Astfel, funcția de memorie conversațională a lui Claude devine disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii. Până acum, această opțiune era rezervată abonaților la versiunile premium, însă compania mizează acum pe accesibilitate pentru a-și extinde baza de utilizatori și a-și consolida poziția pe piață, anunță TechRadar.

Noua funcție permite asistentului AI să rețină informații din conversațiile anterioare și să le utilizeze ulterior, oferind astfel continuitate și un grad mai ridicat de personalizare. În practică, utilizatorii nu mai sunt nevoiți să își repete preferințele, proiectele în derulare sau detaliile deja discutate. Claude poate integra aceste informații în răspunsuri viitoare, ceea ce schimbă semnificativ experiența de utilizare.

Extinderea memoriei face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei Anthropic

Extinderea memoriei face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei Anthropic, care în ultimele luni a adăugat gratuit și alte funcții importante, precum crearea de fișiere, Connectors sau Skills personalizabile. Într-un context în care rivalii din piață, precum ChatGPT sau Gemini, își diversifică strategiile de monetizare, inclusiv prin introducerea unor forme de publicitate sau abonamente diferențiate, Claude se remarcă prin extinderea constantă a facilităților din planul gratuit.

Strategia pare să dea rezultate. Recent, aplicația Claude a ajuns pe primul loc în topul aplicațiilor gratuite din App Store-ul american, o poziție ocupată de regulă de produse dezvoltate de OpenAI sau Google. Oferirea memoriei fără cost suplimentar consolidează atractivitatea platformei și permite unui public mai larg să testeze funcționalități considerate până de curând „premium”.

Continuitate și personalizare, noile standarde în AI

Deși la prima vedere memoria poate părea o funcție minoră, importanța ei este considerabilă. Fără această capacitate de a reține informații, interacțiunile cu un chatbot tind să fie fragmentate, iar răspunsurile mai generice. Persistența datelor permite însă construirea unei relații digitale mai coerente între utilizator și asistent.

Pentru cei care au rezerve în privința stocării informațiilor, Anthropic oferă opțiuni de control: funcția de memorie poate fi pusă pe pauză, iar datele memorate pot fi șterse complet. Compania a introdus, de asemenea, un instrument care permite importarea istoricului conversațiilor din alte platforme AI, ceea ce facilitează migrarea utilizatorilor.

În prezent, memoria și personalizarea nu mai reprezintă un avantaj exclusiv, ci devin un standard în industrie. ChatGPT și Gemini promovează aceste capabilități drept argumente centrale în ofertele lor comerciale.