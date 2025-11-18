Spotify lansează o nouă funcție cu inteligență artificială pentru cărțile audio, care rezumă ceea ce ați ascultat deja, fără a fi nevoie să derulați înapoi, scrie The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania compară această funcție, numită Recaps, cu segmentul „previously on” de la începutul episoadelor dintr-un serial TV.

Recaps va fi disponibilă automat în aplicația de pe iOS pentru un număr limitat de cărți audio în limba engleză, cu planuri de extindere la mai multe cărți audio într-un interval de timp nespecificat. Deși butonul Recap este întotdeauna prezent pe titlurile acceptate, va trebui să ascultați mai mult de 15-20 de minute din cartea audio pentru a obține un rezumat, potrivit postării de pe blogul Spotify despre această funcție.

După aceea, rezumatele vor fi „actualizate periodic” pe măsură ce avansezi în carte. Funcția este „concepută pentru a ajuta oamenii să termine cărțile pe care le încep”, afirmă compania în blog.

Autorul de romane polițiste J.H. Markert a numit această funcție „un semn de carte audio care vorbește” în blogul companiei. „Când am folosit-o prima dată, m-a uimit. La fel de sofisticată pe cât este de inteligentă, această funcție este indispensabilă pentru orice iubitor de cărți audio”.

Spotify a clarificat că Recaps utilizează AI, dar susține că lucrările originale – inclusiv conținutul cărții și narațiunea vocală – rămân protejate. „Nu utilizăm conținutul audiobook-urilor în scopuri de formare LLM sau generare de voce, iar Recaps nu reproduce narațiunea și nu înlocuiește în niciun fel audiobook-ul original”, a scris Paul Bennett, directorul de cercetare al Spotify pentru LLM, în postarea de pe blog.

În februarie, Spotify a încheiat un parteneriat cu compania ElevenLabs pentru a aduce pe platformă mai multe cărți audio narate de AI. Dar compania s-a confruntat cu păreri negative pentru reacția sa lentă la proliferarea AI slop în platforma sa muzicală. În septembrie, a lansat politici care vizează reducerea slop-ului cu instrumente mai bune de detectare a AI și divulgarea AI în crearea de melodii.

Spotify a început, de asemenea, să colaboreze cu casele de discuri pentru a crea instrumente muzicale AI „responsabile”, fără a oferi detalii despre ce ar putea fi acestea.