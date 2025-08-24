Primul implant la nivelul măduvei spinării din lume va fi realizat în Israel și ar putea permite pacienților să meargă din nou

Israelul se pregătește să realizeze primul implant de măduvă a spinării la om din lume, folosind celule ale pacientului, o descoperire medicală care ar putea permite pacienților paralizați să stea în picioare și să meargă din nou, a anunțat miercuri Universitatea din Tel Aviv. Operația, preconizată pentru lunile următoare, va avea loc în Israel și marchează o etapă istorică în medicina regenerativă, potrivit TheJerusalemPost.

15 milioane de persoane din întreaga lume trăiesc cu leziuni ale măduvei spinării

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 15 milioane de persoane din întreaga lume trăiesc cu leziuni ale măduvei spinării, majoritatea rezultând din cauze traumatice, cum ar fi căderi, accidente rutiere și violență.

În prezent, leziunile măduvei spinării nu pot fi vindecate complet, astfel încât tratamentul se concentrează pe stabilizarea pacientului, prevenirea deteriorării ulterioare și maximizarea funcțiilor. Îngrijirile de urgență implică adesea imobilizarea coloanei vertebrale, reducerea inflamației și, uneori, efectuarea unei intervenții chirurgicale pentru repararea fracturilor sau ameliorarea presiunii.

Reabilitarea include terapie fizică și ocupațională, precum și dispozitive de asistență, cum ar fi scaune cu rotile și aparate ortopedice. Deși se explorează terapii experimentale, inclusiv celule stem și dispozitive robotizate, nu există încă un tratament care să restabilească în mod fiabil funcția completă a măduvei spinării.

În cazul leziunilor măduvei spinării organismul nu se poate vindeca în mod natural

Leziunile măduvei spinării sunt una dintre puținele leziuni umane în care organismul nu se poate vindeca în mod natural, iar țesutul este atât complex din punct de vedere structural, cât și extrem de sensibil.

„Măduva spinării transmite semnale electrice de la creier către toate părțile corpului. Când este secționată în urma unui traumatism, cum ar fi un accident de mașină, o cădere sau o leziune în luptă, lanțul este rupt. Gândiți-vă la un cablu electric care a fost tăiat: când cele două capete nu se mai ating, semnalul nu mai poate trece, iar pacientul rămâne paralizat sub nivelul leziunii”, a explicat profesorul Tal Dvir, directorul Centrului Sagol pentru Biotehnologie Regenerativă și al Centrului de Nanotehnologie de la Universitatea din Tel Aviv, care conduce eforturile în acest domeniu. Dvir este, de asemenea, șeful departamentului științific al Matricelf, compania israeliană de biotehnologie care comercializează această tehnologie.

Spre deosebire de alte țesuturi, neuronii măduvei spinării nu se pot regenera în mod natural, iar în timp, țesutul cicatrizat blochează semnalele rămase. Noua procedură vizează înlocuirea secțiunii deteriorate cu o măduvă spinării cultivată în laborator, care fuzionează cu țesutul sănătos de deasupra și de dedesubtul leziunii. Studiile efectuate pe șobolani au dat rezultate remarcabile, animalele recăpătând capacitatea de a merge normal.

Procedura este în lucru de 3 ani

Inovația a început în urmă cu aproximativ trei ani, când laboratorul lui Dvir a creat în laborator o măduvă spinării tridimensională personalizată. Rezultatele, publicate în revista științifică Advanced Science, au arătat că șoarecii cu paralizie cronică și-au recăpătat mobilitatea după ce au primit implanturile create.

Rata de succes cu măduva spinării modificată genetic a fost de 80% la șoarecii cu paralizie cronică. La cei cu paralizie recentă sau de scurtă durată, rata de succes a fost de 100%.

Procedura începe cu celule sanguine prelevate de la pacient, care sunt reprogramate în celule similare celulelor stem, capabile să se transforme în orice tip de celule. De asemenea, se recoltează țesut adipos pentru a crea o structură personalizată din hidrogel, în care celulele similare celulelor stem se dezvoltă într-o structură de măduvă a spinării. Acest țesut creat artificial este apoi implantat, înlocuind zonele cicatrizate și reconectând sistemul nervos.

Ministerul Sănătății din Israel aprobă studiile clinice „din compasiune”

În urmă cu câteva luni, prof. Dvir și echipa sa au primit aprobarea preliminară din partea Ministerului Sănătății din Israel pentru studiile clinice „din compasiune” pe opt pacienți, Israelul devenind astfel prima țară care încearcă această procedură. „Este, fără îndoială, o chestiune de mândrie națională. Tehnologia a fost dezvoltată aici, în Israel, la Universitatea din Tel Aviv și la Matricelf, și de la bun început a fost clar pentru noi că prima operație va fi efectuată în Israel, pe un pacient israelian”, a declarat Dvir.

Tehnologia a fost apoi comercializată prin Matricelf, care a fost fondată în 2019 în baza unui acord de licență cu Ramot, compania de transfer tehnologic a Universității din Tel Aviv.

„Această etapă importantă marchează trecerea de la cercetarea de pionierat la tratamentul pacienților. Utilizarea celulelor proprii ale fiecărui pacient elimină riscurile majore de siguranță. Această primă procedură este mai mult decât o descoperire științifică; este un pas către transformarea unui domeniu al medicinei considerat mult timp netratabil”, a declarat Gil Hakim, CEO al Matricelf.

El a adăugat: „Dacă va avea succes, această terapie ar putea defini un nou standard de îngrijire în repararea măduvei spinării, adresându-se unei piețe de miliarde de dolari pentru care nu există soluții eficiente în prezent.”

„Scopul nostru este de a ajuta pacienții paralizați să se ridice din scaunele cu rotile. Studiile pe modele animale au arătat un succes extraordinar și sperăm că rezultatele la oameni vor fi la fel de promițătoare”, a declarat Dvir.

Leziunile măduvei spinării duc de obicei la pierderea permanentă a sensibilității și a mișcării, afectând apoi calitatea vieții. Transplantul inovator va atenua aceste efecte prin repararea căilor neuronale și inițierea recuperării. Pentru pacienții și familiile care se confruntă cu probleme pe termen lung legate de imobilitate, această descoperire ar putea aduce o nouă speranță pentru reabilitare și o independență reînnoită.