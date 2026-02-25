dark
ANALIZĂ Înmatriculările de mașini chinezești prind viteză: În ianuarie, aproape un autoturism din zece înscris în circulație în România aparţine unei mărci chinezești / Au apărut și primele anunțuri de vânzare ale mașinilor second-hand din China

Economedia
25 februarie 2026
great-wall-motor-gwm-china
Sursa foto: Seth / Xinhua News / Profimedia
Pe străzile din București, dar și din orașe, printre mărcile consacrate precum Dacia, Ford, BMW, Mercedes, Toyota sau Skoda poți găsi mai nou în trafic şi tot mai multe modele ale unor constructori auto din China.

Cherry, BYD, Geely, Forthing, DFSK, BAIC sau Leapmotor sunt doar câteva exemple de mărci care se adaugă deja brandului britanic controlat de chinezi, MG.

Numai în luna ianuarie, în România au fost înmatriculate în total aproape 750 de autoturisme chinezești, care aparțin a numai puțin de 11 mărci.

Citește analiza integral pe Economedia.ro.

