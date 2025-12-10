VIDEO REVIEW Suzuki Vitara: SUV-ul „old school” care continuă să concureze cu Dacia Duster

Suzuki Vitara a ajuns în punctul în care puține modele mai reușesc să îmbine tradiția cu adaptarea la un segment SUV devenit între timp o adevărată junglă competitivă. În 2025, modelul japonez, produs la uzina Suzuki din Ungaria, continuă să joace rolul veteranului care nu se predă, intrând în arenă alături de rivali mai tineri și mai spectaculoși, dar fără să își piardă esența. Versiunea testată de TechRider.ro, dotată cu sistem mild-hybrid 48V, motor 1.4 BoosterJet și transmisie automată, încearcă să demonstreze încă o dată că experiența nu este un handicap, ci un atu bine consolidat.

Inițial concepută ca un mic aventurier de off-road, Suzuki Vitara a evoluat odată cu obiceiurile clienților săi. În locul traseelor noroioase, au apărut drumurile spre birou, parcările centrelor comerciale și drumurile zilnice către școala copiilor. Suzuki a înțeles rapid noua direcție și, în urmă cu aproximativ un deceniu, a transformat modelul într-un crossover adaptat Europei. De atunci, facelifturile succesive au rafinat discret designul și tehnologia, fără revoluții spectaculoase, dar păstrând o identitate ușor recognoscibilă.

Suzuki Vitara facelift: veteranul care refuză să cedeze teren

Astăzi, după ani buni în aceeași generație, Vitara este unul dintre rarele cazuri de model care traversează aproape o decadă fără schimbări majore de platformă. În lumea auto, unde ciclurile de viață se scurtează, longevitatea aceasta poate fi privită fie ca încăpățânare, fie ca dovadă de încredere în propriul concept. În 2024, o nouă retușare a designului (subtilă) a mai întins puțin elasticul longevității, menținând modelul suficient de proaspăt pentru a rămâne relevant.

Rămâne întrebarea firească: este acesta un elixir al tinereții sau doar o rezistență la schimbare? Răspunsul îl căutăm la volan, acolo unde versiunea 2025 promite să explice de ce Vitara continuă să fie o prezență constantă pe șoselele românești, în ciuda presiunii venite de la rivali precum Dacia Duster, Hyundai Kona sau Toyota Yaris Cross.

Linii drepte și proporții curate: identitatea vizuală Vitara în 2025

Designul exterior al lui Suzuki Vitara 2025 păstrează aceeași notă pragmatică ce a definit acest model de-a lungul deceniului trecut. Proporțiile rămân compacte și bine echilibrate, cu o lungime de 4.185 mm, o lățime de 1.775 mm și o înălțime de 1.600 mm, valori care îi permit să se strecoare cu naturalețe prin oraș. Ampatamentul de 2.500 mm și garda la sol de 175 mm îi conferă postura ușor aventuroasă, un reminder că, dincolo de rolul urban, Vitara nu a renunțat complet la ADN-ul său de mic explorator. Consola spate scurtă și opțiunea de tracțiune AllGrip invită discret la un ocol pe drumuri neasfaltate.

Vitara nu încearcă să pozeze în ceva ce nu este. Chiar dacă poate fi configurată în două tonuri sau cu accente estetice mai jucăușe, per ansamblu respinge tentația exceselor stilistice în favoarea unei filosofii centrate pe funcționalitate. Este genul de mașină apreciată de clienții pragmatici, pentru care longevitatea în showroomuri este mai degrabă o garanție decât un minus: un produs matur, testat în timp real de mii de utilizatori.

Ce aduce nou Vitara 2025 în materie de design

La exterior, actualizarea adusă nu forțează limitele, ci se așază într-o zonă de rafinament calculat. Bara de protecție față a fost redesenată, grila a primit un contur nou, iar gama propune culori proaspete și modele de jante actualizate. Schimbările sunt suficient de discrete încât să păstreze identitatea blocului optic și geometria caracteristică, însă un ochi obișnuit cu Vitara va sesiza imediat diferențele.

Exemplarul testat în România a venit în nuanța Ice Grayish Blue Metallic, asociată cu un acoperiș negru contrastant. Combinația pune în valoare proporțiile compacte și adaugă un strop de dinamism unui model care, în mod tradițional, preferă să fie discret. În rest, silueta rămâne neschimbată, cu aceleași linii drepte și acea rigiditate vizuală specific japoneză, ce o poziționează ferm în segmentul B-SUV.

Vitara rămâne fidelă ergonomiei, chiar dacă rivalii o depășesc la tehnologie

Cabina Vitarei păstrează un aer clasic, iar acest lucru o poziționează ușor în urma rivalilor direcți care au migrat spre borduri minimaliste și ecrane din ce în ce mai mari. Totuși, în avalanșa de display-uri care domină segmentul, Vitara își permite luxul de a rămâne „old school”: cadrane analogice, butoane fizice mari pe volan și pentru climatizare și un cockpit în care fiecare funcție se regăsește instinctiv. Ceasul central, cu șarm retro, a fost înlocuit acum de un senzor de monitorizare a atenției șoferului. Există însă și un element mai puțin inspirat: zona tactilă de ajustare a volumului pentru sistemul audio, un detaliu modern adăugat peste o filosofie clasică, care se dovedește uneori greu de folosit cu precizie în mers.

Poziția la volan este înaltă, cu o vizibilitate foarte bună datorată montanților A subțiri. Spațiul la cap este generos, iar scaunele oferă un sprijin corect, susținut de un șezut lung și confortabil. În echipările superioare, scaunele față sunt încălzite, la fel și volanul, iar o lumină ambientală discretă îndulcește atmosfera pe timp de noapte, făcând ca habitaclul să pară mai primitor decât o arată la prima vedere. Materialele din interior însă nu mai ascund vârsta modelului: predomină plasticul dur, ușor de zgâriat, chiar dacă pasagerii sunt întâmpinați de o tapițerie plăcută, cu combinații de piele și material textil ușor plușat, care ridică nivelul de confort la contactul direct.

Funcționalitatea de bază se menține la nivel bun, cu comenzi fizice clare pentru climatizare, butoane intuitive pe volan, un port USB-A și o priză de 12 V, detalii simple, dar robuste. Există totuși un aspect care trădează cel mai evident conservatorismul interior: modul de accesare a informațiilor despre consum. Pentru a naviga prin aceste date trebuie utilizată o mică tijă rotativă amplasată direct în instrumentarul de bord, o soluție care pare desprinsă din altă epocă. La mulți rivali, aceeași funcție poate fi accesată direct de pe volan, într-un mod mult mai ergonomic, iar aici Vitara mai are încă de recuperat.

Spațiu și ergonomie la interior: unde excelează și unde pierde Vitara

În spate, Vitara oferă un spațiu corect pentru doi pasageri, cu un tunel central redus care facilitează accesul, dar și cu un neajuns: picioarele nu intră ușor sub scaunele față, deoarece structura lor este mai înaltă. Bancheta însă compensează prin șezutul lung, care adaugă confort pe distanțe mai mari.

Portbagajul de 362 de litri nu impresionează pe hârtie și este depășit de mulți competitori, însă forma regulată și podeaua pe două niveluri îl fac ușor de exploatat. În practică, poate acomoda patru trolere mari sau bagajele pentru un weekend prelungit fără prea mult efort. Cu spătarele rabatate, volumul ajunge la 1.119 litri, suficient pentru a transporta bagaje voluminoase sau echipamente sportive.

În rest, Vitara oferă o suită de soluții simple, dar eficiente: buzunare generoase în portiere, un spațiu practic în tunelul central, suporturi pentru pahare și câteva compartimente mici utile pentru obiecte personale. Finisajele din plastic dur nu vor entuziasma pe cei atenți la detalii, însă rezistența lor în timp și ușurința la curățare se potrivesc foarte bine caracterului pragmatic al mașinii.

Sistemul multimedia actualizat, cu un ecran mărit la 9 inci, nu impresionează prin grafică sau viteza de reacție și rămâne vizibil mai conservator decât soluțiile oferite de rivali. Cu toate acestea, interfața este intuitivă, ușor de navigat și oferă conexiune wireless pentru smartphone prin Android Auto și Apple CarPlay, ceea ce îl face agreabil în utilizarea de zi cu zi.

Pe partea de siguranță activă, Vitara își recuperează punctele printr-un pachet complet de sisteme de asistență: menținere a benzii, monitorizare a unghiului mort, frânare automată de urgență și recunoașterea semnelor de circulație. În echipările superioare, interiorul primește un aer mai contemporan datorită scaunelor încălzite, volanului încălzit, tapițeriei mixte piele–textil plușat, acoperișului panoramic și iluminării ambientale, elemente care nu transformă Vitara într-un lounge high-tech, dar o aduc în prezent.

Cum se comportă Vitara 2025 pe șosea și în afara ei

Motorul 1.4 BoosterJet testat în combinație cu transmisia automată pune în evidență caracterul echilibrat al Vitarei. Nu este un model construit pentru sprinturi spectaculoase, iar accelerația de la 0 la 100 km/h trece de pragul celor 10 secunde. Totuși, datorită masei reduse de doar 1.245 kg și a cuplului disponibil de la turații joase, mașina pare mai sprintenă decât o arată cifrele, inclusiv la depășiri sau la viteze de autostradă. Cutia automată nu urmărește performanța, ci rafinamentul: schimbă treptele lin, fără smucituri, chiar dacă uneori reacționează cu o clipă de întârziere.

Sub capotă, ansamblul mild-hybrid de 48V folosește un motor termic de 1.373 cm³, cu 110 CP și 235 Nm, asistat de un mic motor electric de 16,6 CP și 49,8 Nm. Asistența electrică nu transformă Vitara într-un hibrid „veritabil”, însă ajută vizibil la plecările de pe loc, reduce vibrațiile și contribuie la un consum mai mic atunci când conduci relaxat.

Modurile AllGrip explicate: Sport, Auto, Snow și Lock

În testele din România, consumul mediu s-a stabilizat în jurul valorii de 8 l/100 km într-un traseu mixt ce a inclus oraș, autostradă și drumuri neasfaltate. Pentru un SUV cu tracțiune integrală, valorile sunt competitive, mai ales la o conduită calmă, unde sistemul mild-hybrid își arată cel mai clar aportul.

Vitara dispune de patru moduri de rulare: Auto, Sport, Snow și Lock. Modul Auto prioritizează eficiența, Sport oferă un răspuns puțin mai alert al motorului, iar Snow stabilizează mașina pe suprafețe cu aderență scăzută. Modul Lock poate trimite până la 50% din cuplu către puntea spate, simulând un diferențial blocabil și oferind un plus de siguranță pe drumuri dificile. Aici Vitara își amintește de originile sale, dând senzația că poate merge mai departe decât mulți dintre rivalii urbani ai segmentului din care face parte.

În realitate, sistemul AllGrip Select lucrează inteligent: roțile față primesc cuplu în mod standard, iar puntea spate este activată printr-un ambreiaj electromagnetic care reacționează în funcție de direcție, accelerație și eventualele pierderi de aderență. Controlul tracțiunii intervine destul de devreme și nu poate fi dezactivat complet, ceea ce limitează ușor libertatea în off-road serios. Tocmai de aceea, în condiții dificile, transmisia automată se dovedește de multe ori mai iertătoare decât cea manuală.

Suspensia este orientată spre confort și filtrează bine denivelările mari, însă ruliul caroseriei este vizibil în virajele strânse, un compromis des întâlnit în această clasă. Direcția este ușoară, cu asistare puternică la viteze mici, ceea ce ajută la manevrele urbane, dar introduce un mic joc în volan la viteze mai ridicate. Pentru condusul zilnic însă, caracterul prietenos al acestui setup este exact ce trebuie. Cu un rezervor de 47 de litri, autonomia reală într-un ciclu mixt se situează în jurul a 700 km. Vitara nu urmărește performanțe de top, ci un echilibru natural între eficiență, versatilitate și un dinamism suficient pentru majoritatea șoferilor.

Vitara vs. rivali: ce primești pentru banii tăi

Suzuki Vitara rămâne, în 2025, un SUV compact care își poartă filosofia cu sinceritate. Este ca un rucsac de munte bine făcut: ușor, robust, comod și fără să urmărească obsesiv tendințele. Publicul său țintă nu caută ecrane imense sau artificii tehnologice, ci un automobil simplu, de încredere, care face exact ceea ce promite.

Modelul testat de Techrider confirmă această direcție. Vitara continuă să fie o mașină prietenoasă cu șoferul, o evoluție firească a unei rețete verificate. Interiorul nu se poate compara cu rafinamentul rivalilor mai tineri, însă în schimb primești un ansamblu motopropulsor economic, o transmisie ușor de folosit și dimensiuni compacte care fac ca viața în oraș să fie simplă și lipsită de stres. Pentru cei care apreciază simplitatea și predictibilitatea, Vitara rămâne o opțiune solidă.

Vitara sau altceva? Unde câștigă și unde pierde Suzuki

Din punct de vedere financiar, Vitara rămâne într-o zonă accesibilă pentru segmentul său. Versiunea cu cutie automată pornește de la aproximativ 28.200 de euro, iar cea cu transmisie manuală de la 26.000 de euro. Este o poziționare competitivă, având în vedere că SUV-ul japonez oferă și tracțiune integrală – un avantaj rar în această clasă.

Comparațiile directe confirmă faptul că Vitara joacă într-o zonă în care diferențele de preț sunt mici, iar alegerea depinde mult de priorități. Dacia Duster 4×4, de exemplu, costă cu reducerile actuale în jur de 25.500 de euro (26.000 euro preț de listă) și oferă capabilități off-road mai serioase, dar un interior mai simplu. Hyundai Kona automat începe de la aproximativ 26.000 de euro, însă nu poate fi configurată cu tracțiune integrală, un detaliu important pentru unii cumpărători. Nici Toyota Yaris Cross nu oferă 4×4 în configurațiile sale cu transmisie automată, pornind de la circa 23.400 de euro, ceea ce o transformă într-o alternativă atractivă pentru cei care prioritizează consumul redus și tehnologia de ultimă generație, dar nu au nevoie de tracțiune integrală.

În final, Suzuki Vitara nu este mașina care să epateze prin inovație, însă este tipul de automobil pe care te poți baza zi de zi, indiferent de vreme, drum sau anotimp. Pentru mulți șoferi, exact acesta este farmecul ei.

Fișă tehnică: Suzuki Vitara Hybrid 48V (SPIRIT, 6AT, AllGrip)

• Motor termic: 1.4 BOOSTERJET

• Tip: benzină, injecție directă

• Cilindree: 1.373 cm³

• Configurație: 4 cilindri, 16 supape

• Putere maximă (termic): 110 CP (80,9 kW) la 4.500 rpm

• Cuplu maxim (termic): 235 Nm între 2.000–2.500 rpm

• Sistem hibrid: Mild Hybrid 48V

• Motor electric: generator + motor de asistență

• Putere motor electric: 12,22 kW / 16,6 CP la 5.800–6.500 rpm

• Cuplu motor electric: 49,8 Nm la 1.500 rpm

• Normă de poluare: Euro 6e-bis

Transmisie și tracțiune

• Cutie de viteze: automată cu 6 trepte (6AT)

• Tracțiune: AllGrip Select (4WD)

Performanțe

• 0–100 km/h: 11,0 secunde

• Viteză maximă: 180 km/h

• Consum combinat WLTP: 5,8–5,9 l/100 km (AllGrip 6AT)

• Emisii CO₂ WLTP: 137–139 g/km

• Consum real testat (urban + autostradă + drum național): aprox. 8 l/100 km

Dimensiuni

• Lungime: 4.185 mm

• Lățime: 1.775 mm

• Înălțime: 1.600 mm

• Ampatament: 2.500 mm

• Garda la sol: 175 mm

• Rază de bracare: 5,2 m

Mase și capacități

• Masă proprie: 1.275–1.315 kg (AllGrip 6AT)

• Masă totală admisă: 1.750 kg

• Capacitate rezervor: 47 litri

• Capacitate tractare:

– 1.200 kg (remorcă cu ax central)

– 600 kg (remorcă nefrânată)

• Portbagaj:

– 362 litri (configurație standard)

– 642 litri (banchetă rabatată parțial)

– 1.119 litri (volum maxim disponibil)

Șasiu și frâne

• Suspensie față: MacPherson cu arcuri elicoidale

• Suspensie spate: punte rigidă cu arcuri elicoidale

• Frâne față: discuri ventilate

• Frâne spate: discuri normale

Dotări principale – nivel SPIRIT

• Oglinzi exterioare încălzite, reglabile și pliabile electric

• Semnalizare integrată în oglinzi

• Jante din aliaj de 17 inci

• Scaune față încălzite

• Geamuri spate electrice

• Volan îmbrăcat în piele

• Sistem multimedia cu ecran de 9 inci, navigație, Bluetooth și cameră pentru marșarier

• Sistem keyless + buton Start

• Climatizare automată

• Iluminare ambientală

Preț în România (final de noiembrie 2025)

• Suzuki Vitara Hybrid 48V SPIRIT 6AT AllGrip: 28.180 €