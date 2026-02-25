Startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek se află în centrul unei noi controverse la Washington. Potrivit unui înalt oficial din administrația Trump, compania și-ar fi antrenat cel mai recent model AI – așteptat să fie lansat chiar săptămâna viitoare – folosind cel mai avansat cip dezvoltat de Nvidia, Blackwell. Iar asta în condițiile în care exportul acestor cipuri către China este interzis.

Informația, confirmată de guvernul american și relatată în premieră de Reuters, ar putea indica o posibilă încălcare a controalelor la export impuse de SUA pentru tehnologia de vârf din domeniul inteligenței artificiale.

Oficialul american a declarat că Washingtonul este convins că DeepSeek va elimina eventualii indicatori tehnici care ar putea trăda utilizarea cipurilor americane. Mai mult, sursa susține că aceste unități Blackwell ar fi concentrate într-un centru de date al companiei din Mongolia Interioară, regiune autonomă din nordul Chinei.

Întrebat cum a ajuns guvernul SUA la aceste informații sau prin ce mecanism DeepSeek ar fi obținut cipurile, oficialul a refuzat să ofere detalii. A ținut însă să sublinieze un lucru: politica Statelor Unite este clară – „nu livrăm cipuri Blackwell în China.”

Nvidia a declinat solicitarea de comentarii. Nici Departamentul Comerțului, nici DeepSeek nu au răspuns până acum.

Beijingul respinge ferm acuzațiile. Ambasada Chinei la Washington a transmis că se opune „trasării de linii ideologice, extinderii excesive a conceptului de securitate națională, utilizării pe scară largă a controalelor la export și politizării chestiunilor economice, comerciale și tehnologice.”

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că nu are informații despre situația concretă invocată și a reiterat poziția exprimată anterior de China în legătură cu restricțiile impuse de Statele Unite asupra exporturilor de cipuri către piața chineză.

O nouă falie la Washington

Subiectul este departe de a fi unul pur tehnic. Confirmarea că DeepSeek ar fi obținut cipuri Blackwell riscă să amplifice tensiunile din interiorul administrației americane și din Congres, unde dezbaterea privind accesul Chinei la cele mai performante semiconductoare AI este tot mai aprinsă.

Pe de o parte, „țarul AI” al Casei Albe, David Sacks, și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, susțin că permiterea exportului unor cipuri avansate către China ar putea tempera ambițiile competitorilor locali, precum Huawei, de a accelera dezvoltarea unor alternative autohtone la tehnologia Nvidia și AMD.

Pe de altă parte, vocile dure față de Beijing avertizează că aceste cipuri pot fi redirecționate rapid din zona comercială către aplicații militare, consolidând capacitățile strategice ale Chinei și punând în pericol supremația americană în domeniul AI.

„Acest lucru arată de ce exportul oricăror cipuri AI către China este atât de periculos”, a declarat Chris McGuire, fost oficial al Consiliului Național de Securitate în administrația Joe Biden.

„Având în vedere că principalele companii chineze de inteligență artificială încalcă cu atâta îndrăzneală controalele americane la export, este evident că nu ne putem aștepta să respecte condițiile impuse de SUA, care le-ar interzice utilizarea acestor cipuri în sprijinul armatei chineze.”

Blackwell, H200 și jocul dublu al restricțiilor

În prezent, controalele americane la export, gestionate de Departamentul Comerțului, interzic livrările de cipuri Blackwell către China.

În august, președintele Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea ca Nvidia să comercializeze în China o versiune „redusă” a acestui cip. Ulterior însă și-a schimbat poziția, sugerând că cele mai performante produse trebuie rezervate companiilor americane.

În decembrie, administrația a permis firmelor chineze să cumpere al doilea cel mai avansat cip Nvidia, H200. Decizia a fost criticată imediat de susținătorii unei linii dure față de China. Deocamdată, livrările acestor cipuri sunt blocate, din cauza unor condiții suplimentare incluse în aprobări.

„Dependența companiilor chineze de inteligență artificială de cipuri Blackwell introduse ilegal subliniază deficitul lor masiv de cipuri AI produse pe plan intern și explică de ce aprobarea cipurilor H200 ar reprezenta o adevărată gură de oxigen”, a declarat Saif Khan, fost director pentru tehnologie și securitate națională în cadrul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe în administrația Biden.

Oficialul american citat de Reuters a refuzat să spună dacă noile informații vor influența decizia administrației Trump privind o eventuală autorizare a DeepSeek pentru achiziționarea de cipuri H200.

Tehnica „distilării” și miza strategică

Potrivit aceleiași surse, modelul AI al DeepSeek ar fi fost antrenat inclusiv prin „distillation” – o tehnică prin care un model mai vechi și mai puternic evaluează și ghidează un model nou, transferându-i astfel o parte din performanță și cunoștințe.

Oficialul a menționat că procesul ar fi implicat modele dezvoltate de companii americane de top, inclusiv Anthropic, Google, OpenAI și xAI, reluând acuzații formulate anterior de OpenAI și Anthropic.

DeepSeek, companie cu sediul în Hangzhou, a zguduit piețele la începutul anului trecut, după ce a lansat modele AI comparabile cu unele dintre cele mai performante produse din SUA. Pentru Washington, a fost un semnal de alarmă: China ar putea recupera rapid diferența în cursa globală pentru supremația în inteligență artificială, chiar și în condițiile restricțiilor tehnologice.

Publicația The Information relatase anterior că DeepSeek ar fi introdus ilegal cipuri în China pentru antrenarea noului model. Confirmarea guvernului american indică faptul că aceste cipuri ar fi fost utilizate într-un centru de date din Mongolia Interioară.

În spatele detaliilor tehnice se află însă o miză mult mai mare: cine controlează infrastructura critică a inteligenței artificiale și cât de eficient pot fi aplicate, în realitate, barierele comerciale într-o lume tehnologică tot mai interconectată.