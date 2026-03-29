Google face o mutare strategică într-o piață a chatbot-urilor unde lupta pentru utilizatori devine tot mai intensă. De această dată, ținta este clară: utilizatorii altor platforme.

Compania a anunțat joi o serie de „instrumente de migrare” — widgeturi gândite să simplifice trecerea către Gemini. Practic, nu mai începi de la zero: îți poți aduce cu tine atât informațiile personale, cât și conversațiile purtate în alte platforme.

Cum vrea Google să te convingă să treci pe Gemini

Noul sistem permite transferul a ceea ce Google numește „memorii” — adică informații precum preferințele, relațiile sau contextul personal al utilizatorului.

Scopul este ca Gemini să te înțeleagă din prima, fără să fie nevoie să îl „antrenezi” din nou.

Funcția de memorie vine cu un mecanism interesant. Gemini îți sugerează un prompt pe care îl introduci în chatbot-ul actual. Acesta generează un răspuns pe care îl copiezi ulterior în Gemini. În felul acesta, sistemul te ghidează și îți arată exact ce informații sunt utile pentru a fi transferate.

„Odată ce imporți aceste memorii, Gemini va înțelege aceleași informații cheie pe care le-ai împărtășit cu alte aplicații, precum interesele tale, numele fratelui sau surorii tale sau locul în care ai crescut”, transmite compania, conform TechCrunch.

„În loc să pornești de la zero, poți aduce rapid Gemini la zi cu ceea ce contează cel mai mult pentru tine.”

Conversațiile vechi pot fi mutate în câteva minute

Google permite și transferul istoricului complet al conversațiilor. Tot ce trebuie să facă utilizatorii este să încarce un fișier zip — un format deja disponibil pentru export în majoritatea chatbot-urilor, inclusiv ChatGPT sau Claude.

Potrivit companiei, utilizatorii pot astfel „continua fără întrerupere exact de unde au rămas”. În plus, aceste conversații rămân accesibile și pot fi căutate ulterior.

Presiunea concurenței: ChatGPT rămâne lider

Mișcarea vine într-un moment în care competiția este tot mai puternică. OpenAI a anunțat recent că ChatGPT a ajuns la 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal.

De partea cealaltă, Gemini încearcă să recupereze decalajul. Chiar dacă beneficiază de distribuția masivă oferită de Android și Chrome, produsul Google nu a reușit încă să domine percepția utilizatorilor.

Datele prezentate în cadrul rezultatelor financiare ale Alphabet arată însă că Gemini a depășit 750 de milioane de utilizatori activi lunar.