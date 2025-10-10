dark
România va avea o fabrică AI națională, care va face parte din rețeaua europeană EuroHPC – AI Factories / Proiectul este coordonat de ICI și Politehnica București

Redacția TechRider
10 octombrie 2025
Sursa foto: Facebook/ICI București
România face un pas major în domeniul cercetării și tehnologiei prin lansarea „RO AI Factory”, prima infrastructură națională de inteligență artificială, realizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în parteneriat cu un consorțiu de universități, institute și organizații din mediul privat, transmite Mediafax.

Proiectul plasează România printre cele șase state europene selectate în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories, dedicată dezvoltării de centre de supercomputing și inteligență artificială la nivel continental.

„RO AI Factory” va include achiziția și operarea unui supercomputer de ultimă generație, optimizat pentru aplicații AI, precum și dezvoltarea unei infrastructuri naționale de cercetare și inovare deschise mediului academic, IMM-urilor și instituțiilor publice. Printre domeniile prioritare de aplicare se numără securitatea cibernetică, industria, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.

„Rezultatul confirmă că România poate juca un rol important în transformarea digitală a Europei. „RO AI Factory” va fi piatra de temelie pentru viitoare proiecte europene de infrastructură AI”, a declarat Adrian-Victor Vevera, director general al ICI București.

Oportunitate pentru dezvoltarea de tehnologii de top

La rândul său, Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii București, a subliniat importanța proiectului: „Prin această investiție strategică, România se așază la masa marilor actori europeni în domeniul inteligenței artificiale. Este o oportunitate unică de a dezvolta aici, în țară, tehnologii de vârf care pot influența întreaga societate.”

Consorțiul național care va implementa proiectul reunește parteneri precum Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială, Asociația Transilvania IT, CNIPMMR și Asociația RoDIH.

România devine astfel parte activă a rețelei europene EuroHPC – AI Factories, care reunește centre de excelență în inteligență artificială din întreaga Europă, contribuind la dezvoltarea unui ecosistem unitar și competitiv în domeniul tehnologiilor emergente.

