Reacții la fabrica AI care va fi dezvoltată în România cu sprijin UE: RO AI Factory aduce României avantaje strategice majore, economice, tehnologice și sociale – Bianca Muntean, Transilvania IT Cluster – partener al proiectului

Un proiect precum RO AI Factory aduce României avantaje strategice majore, economice, tehnologice și sociale, a declarat, pentru TechRider, Bianca Muntean, manager al Transilvania IT Cluster și cofondator și coordonator The European Digital Innovation Hub în Transilvania (TEDIHT).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ea spune că proiectul va democratiza accesul la o infrastructură de calcul de înaltă performanță optimizată pentru antrenarea soluțiilor cu inteligență artificială, oferind start-up-urilor, IMM-urilor, instituțiilor publice și organizațiilor de cercetare posibilitatea de a dezvolta, testa și implementa soluții bazate pe AI la scară largă.

„Proiectul va accelera transformarea digitală și va stimula competitivitatea industrială, contribuind la modernizarea administrației publice și la dezvoltarea de servicii publice centrate pe cetățean. În plus, va forma o nouă generație de specialiști prin programe educaționale și colaborări universitare, reducând exodul de talente și consolidând ecosistemul național de inovație”, a afirmat Muntean.

Prin parteneriatul ce reprezintă RO AI Factory, România își va întări, potrivit reprezentantei Transilvania IT Cluster, poziția în lanțul valoric european al AI și va contribui la reducerea decalajului digital Est–Vest.

„RO AI Factory reprezintă un pas esențial pentru consolidarea suveranității digitale a României și integrarea sa ca actor relevant în ecosistemul european al inteligenței artificiale”, a mai spus Bianca Muntean.

Entitățile locale implicate în proiect sunt coordonatorii: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București (UPB), precum și partenerii: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Transilvania IT Cluster, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Centrelor de Inovare Digitală din România (RoDIH).

Munteanu a precfizat că această realizare este și rezultatul discuțiilor purtate în cadrul Romanian Digital Day 2025, eveniment organizat la Bruxelles, și se datorează în mare măsură sprijinului constant al europarlamentarului Victor Negrescu, care a susținut această inițiativă încă de la început.

Proiectul plasează România printre cele șase state europene selectate în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories, dedicată dezvoltării de centre de supercomputing și inteligență artificială la nivel continental. Acest proiect este un pilon esențial al strategiei Comisiei Europene de a transforma Europa într-un „Continent al AI” .