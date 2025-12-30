STUDIU Peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop”

Un studiu realizat recent arată că peste 20% dintre videoclipurile afișate noilor utilizatori YouTube sunt „AI slop”, conținut de calitate scăzută generat de inteligența artificială, pentru a atrage vizualizări, scrie Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania de editare video Kapwing a analizat 15.000 dintre cele mai populare canale YouTube din lume, iar rezultatele studiului au scos la iveală că că 278 dintre acestea au conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

În total, canalele cu astfel de conținut au acumulat peste 63 de miliarde de vizionări și 221 de milioane de abonați, generând venituri de aproximativ 117 milioane de dolari în fiecare an, potrivit estimărilor, scrie The Guardian.

Cercetătorii au creat, de asemenea, un cont YouTube nou și au descoperit că 104 dintre primele 500 de videoclipuri recomandate în feed-ul său erau generate cu ajutorul AI, pentru a monetiza atenția.

Cel mai urmărit canal, Bandar Apna Dost, parte din studiu, a strâns 2,4 miliarde de vizualizări și prezintă aventurile unei maimuțe rhesus antropomorfe și ale unui personaj musculos inspirat din Hulk. Un alt canal, Pouty Frenchie, a strâns 2 miliarde de vizualizări și prezintă aventurile unui buldog francez.

Concluziile studiului conturează o imagine de ansamblu a unei industrii în rapidă expansiune și definește o nouă eră a conținutului: decontextualizat, captivant și internațional.

Un purtător de cuvânt al YouTube a declarat, pentru The Guardian, că „inteligența artificială generativă este un instrument și, ca orice instrument, poate fi utilizată pentru a crea conținut de înaltă și de joasă calitate. Rămânem concentrați pe conectarea utilizatorilor noștri cu conținut de înaltă calitate, indiferent de modul în care a fost creat. Tot conținutul încărcat pe YouTube trebuie să respecte regulile comunității noastre și, dacă constatăm că un conținut încalcă o politică, îl eliminăm”.