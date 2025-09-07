OpenAI va lansa primul său cip de inteligență artificială în 2026, în parteneriat cu Broadcom

OpenAI se pregătește să lanseze primul său cip de inteligență artificială în 2026, printr-un parteneriat cu gigantul american de semiconductori Broadcom, potrivit informațiilor publicate de Financial Times și citate de Reuters.

Surse apropiate proiectului au precizat că noul cip va fi utilizat intern de companie, fără a fi pus la dispoziția clienților externi.

Reuters menționează că nu a putut verifica independent aceste informații, iar atât OpenAI, cât și Broadcom nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise în afara programului de lucru.

Compania care a dezvoltat ChatGPT se bazează pe o putere de calcul foarte mare pentru antrenarea și funcționarea sistemelor sale. În acest context, proiectul de dezvoltare a propriilor cipuri vine ca o soluție pentru reducerea dependenței de furnizori externi și pentru optimizarea costurilor.

În 2023, Reuters relata că OpenAI colabora deja cu Broadcom și Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) pentru a dezvolta primul cip intern dedicat inteligenței artificiale.

În paralel, compania utiliza și cipuri AMD, respectiv Nvidia, pentru a răspunde cererii în creștere de infrastructură. La acel moment, OpenAI analiza mai multe variante de diversificare a aprovizionării și de reducere a cheltuielilor.

În februarie 2025, agenția a scris că OpenAI avansează cu planurile sale de a diminua dependența de Nvidia, prin dezvoltarea propriei generații de cipuri. Surse apropiate declarau că designul primului cip era în fază de finalizare și urma să fie trimis la fabricație la TSMC.

Pe partea partenerului Broadcom, directorul general Hock Tan a afirmat joi că se așteaptă ca veniturile companiei din inteligență artificială pentru anul fiscal 2026 să „crească semnificativ”. El a precizat că Broadcom a obținut deja comenzi de peste 10 miliarde de dolari pentru infrastructură AI din partea unui nou client, fără a-l nominaliza. „Un nou partener a plasat o comandă fermă în trimestrul trecut, devenind astfel client calificat”, a declarat Tan într-o conferință cu investitorii.

La începutul acestui an, șeful Broadcom sugerase că patru potențiali clienți se aflau în negocieri avansate cu compania pentru dezvoltarea de cipuri personalizate, pe lângă cei trei clienți mari deja existenți.

Inițiativa OpenAI se aliniază tendințelor din industrie, unde companii precum Google, Amazon și Meta au dezvoltat propriile cipuri pentru a susține sarcinile complexe de inteligență artificială.

Creșterea rapidă a cererii de putere de calcul pentru antrenarea și operarea modelelor AI determină tot mai multe firme să investească în soluții interne, care să asigure stabilitatea lanțurilor de aprovizionare și eficiența costurilor.

OpenAI, cunoscută pentru popularizarea inteligenței artificiale generative, intră astfel într-o etapă nouă a dezvoltării sale tehnologice, în care infrastructura proprie devine esențială pentru a face față cerințelor de performanță și securitate.