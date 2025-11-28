Trei startup-uri românești au fost premiate în cadrul Demo Day al SCION Accelerator, un accelerator de idei de afaceri pentru energie verde, sustenabilitate și proiecte „verzi”. TechRider.ro a avut ocazia să participe la prezentarea proiectelor celor patru companii românești, din totalul de 10 înscrise.

Alt.Real, un comparator pentru firme de fotovoltaice

Startup-ul Alt.Real este unul ce oferă un comparator pentru cele mai bune prețuri și servicii de instalare de panouri fotovoltaice. CEO-ul său, Lucian Toader, susține că energia solară este cea mai ieftină și rapidă soluție de a reduce emisiile rezultate din producția de energie. Printre partenerii startup-ului se numără și unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică de la noi din țară.

El mai susține că peste 90% din sistemele consultate de Alt.Real au mari probleme în instalare, iar doar aproximativ 30% din energia produsă de panourile solare instalate pe case este consumată.

Prin intermediul startup-ului condus de el, clienții pot primi consultanță și comparații pentru cele mai bune oferte din piață nu doar din perspectiva prețului, ci și pentru o calitate cât mai mare a serviciilor. Alt.Real a câștigat premiul AI Choice, care a fost ales chiar de un instrument de inteligență artificială. Aceasta a primit 1 an de abonament ChatGPT.

Solmag face legătura între prosumatori și firmele de panouri solare

Locul III la general a fost ocupat de Solmag, un startup care face legătura dintre prosumatori și firmele specializate de instalare a panourilor solare. Fondat de Alex Nicoară, startup-ul vinde un produs fizic, un Gateway, care se conectează cu o aplicație mobilă, prin care prosumatorii pot vinde energia generată de panourile de pe locuințele lor.

Produsul costă 300 dolari cu un abonament lunar de 7 dolari. Acesta, prin conectarea la internet, formează un VPP, sau un Virtual Power Plant, care conectează și supervizează echipamente care fie consumă, fie produc energie. Firma românească a primit 5.000 de euro ca premiu pentru locul III.

Proon Tech ne poate ajuta să toaletăm pomii corespunzător

Startup-ul Proon Tech, fondat de Thea Gherdan și Ștefan Alin, este o companie românească ce are birouri și în Montana, SUA. Aceasta oferă o aplicație mobilă care folosește inteligența artificială pentru tăierea pomilor. Fondatoarea susține că, pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, toaletarea pomilor este o afacere de 7,4 miliarde de euro anual, iar aplicația lor poate reduce costurile cu 40%.

Printre partenerii acestei companii se numără divizia de startup-uri a Google Cloud, dar și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa. Acest startup a câștigat locul II în clasamentul general, dar și un premiu de 10.000 de euro.

Nomadium Robotics, câștigătorii acceleratorului

Nomadium Robotics este o companie ce dezvoltă drone printate 3D cu aripi fixe. Potrit lui George Petrov, CEO și fondator al companiei, acestea oferă o rezistență de până la 6 ori mai mare față de dronele normale, iar acestea pot deveni autonome cu ajutorul inteligenței artificiale.

Fondatorul a prezentat și un plan care să acopere toată suprafața Bulgariei cu șase hangare pentru astfel de drone. Aparatele au o autonomie de zbor de 150 de kilometri, iar hangarele pot fi scalate pentru nevoile fiecărei țări.

Aceste drone pot avea multiple utilizări, precum cartografierea regiunilor, supravegherea porțiunilor agricole sau oferirea de ajutor în zone greu accesibile. Nomadium Robotics a câștigat SCION Accelerator, iar premiul s-a ridicat la 15.000 de euro pentru startup-ul din Bulgaria.