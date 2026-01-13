Elon Musk critică parteneriatul dintre Google și Apple în domeniul AI

Elon Musk a reacționat negativ la anunțul privind parteneriatul strategic dintre Apple și Google în domeniul inteligenței artificiale, acord prin care tehnologia și infrastructura Google ar urma să stea la baza dezvoltării suitei Apple Intelligence, scrie MacRumors.

La scurt timp după comunicarea oficială a colaborării, fondatorul xAI a publicat un mesaj pe platforma X, fosta Twitter, în care a avertizat asupra riscurilor unei concentrări excesive de putere în mâinile Google. „Pare o concentrare nerezonabilă de putere pentru Google, având în vedere că deține deja Android și Chrome”, a scris Musk.

This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Potrivit informațiilor făcute publice, noul parteneriat, semnat pe mai mulți ani, va presupune ca nu doar Siri, ci întreaga suită Apple Intelligence să se bazeze pe soluțiile dezvoltate de Google. În prezent, Apple colaborează cu OpenAI pentru integrarea funcțiilor de inteligență artificială care nu pot fi realizate local pe dispozitive, acestea fiind preluate de ChatGPT.

Contextul tensiunilor dintre Musk, Apple și OpenAI

Reacția lui Musk vine într-un context tensionat. Anterior, acesta a dat în judecată Apple și OpenAI, susținând că parteneriatul dintre cele două companii ar dezavantaja alte aplicații de inteligență artificială, limitându-le accesul în topurile App Store. Demersul său a fost contestat de analiști, în condițiile în care, pentru o perioadă, modelul Gemini al Google a reușit să depășească ChatGPT în clasamentele de popularitate.

Odată cu înlocuirea tehnologiei OpenAI cu cea dezvoltată de Google pe dispozitivele Apple, Musk pare să își fi mutat criticile către gigantul din Mountain View, pe care îl acuză implicit de consolidarea unei poziții dominante pe piața globală de AI.

Mizele parteneriatului Apple–Google

Pentru Apple, colaborarea cu Google reprezintă o schimbare strategică importantă, menită să accelereze dezvoltarea funcțiilor de inteligență artificială și să reducă decalajul față de rivalii care au investit masiv în modele de limbaj și infrastructură cloud. Integrarea tehnologiei Gemini ar putea extinde capabilitățile Apple Intelligence dincolo de asistentul vocal Siri, către servicii mai complexe de generare de conținut și analiză contextuală.

În același timp, acordul ridică semne de întrebare legate de competiție și de echilibrul de forțe din industrie. Google ar urma să devină un furnizor cheie pentru ecosistemul Apple, ceea ce ar putea amplifica dependența acestuia de infrastructura și modelele dezvoltate de un competitor direct în mai multe segmente de piață.

Reacții așteptate din industrie

Criticile lui Elon Musk se adaugă unei serii mai largi de îngrijorări privind concentrarea puterii în domeniul inteligenței artificiale în mâinile câtorva giganți tehnologici. Rămâne de văzut dacă autoritățile de reglementare vor analiza în detaliu acest parteneriat sau dacă alte companii din industrie vor urma exemplul lui Musk și vor contesta public direcția aleasă de Apple și Google.