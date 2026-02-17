Majoritatea companiilor din sectorul software riscă să nu supraviețuiască valului de inteligență artificială, avertizează Nick Evans, managerul fondului Polar Capital, citat de Bloomberg.

Sectorul software, sub presiunea existențială a AI

„Considerăm că sectorul software se confruntă cu o amenințare existențială din partea AI”, a declarat Evans. El susține că multe dintre acțiuni sunt „încă toxice” și că doar câteva companii vor trece cu bine prin reorganizarea care urmează.

Temerile legate de instrumente AI tot mai sofisticate, precum Claude Cowork dezvoltat de Anthropic, au dus la scăderi accentuate în industrie.

Un ETF care urmărește companiile software din SUA este în scădere cu 22% în acest an. În contrast, acțiunile producătorilor de semiconductori au crescut puternic, pe fondul cererii ridicate de putere de calcul pentru AI.

Cum a profitat fondul Polar Capital de pe urma acestei rupturi

Evans a profitat de această diferență. Fondul său global de tehnologie, în valoare de 12 miliarde de dolari, a depășit 99% dintre competitori în ultimul an și 97% pe cinci ani. Strategia sa a fost reducerea drastică a expunerii pe software și orientarea către hardware.

În prezent, fondul a vândut aproape toate participațiile din sectorul software, păstrând doar o poziție mică și opțiuni call pe Microsoft. Din portofoliu au fost eliminate companii precum SAP, ServiceNow, Adobe și HubSpot. „Nu ne vom întoarce la aceste companii”, a spus el.

De ce firmele consacrate nu mai sunt în siguranță

Potrivit lui Evans, instrumentele de programare bazate pe AI au evoluat suficient încât pot replica și modifica o mare parte din software-ul existent. Astfel, firmele consacrate se confruntă cu presiune atât din partea startup-urilor AI, cât și din partea propriilor clienți, care dezvoltă soluții interne pentru a reduce costurile.

El admite că firmele care oferă sisteme complexe ar putea fi mai rezistente. Totuși, pe măsură ce AI devine „din ce în ce mai puternică”, incertitudinea privind evaluările pe termen lung rămâne ridicată.

Semiconductori și infrastructură, mizele câștigătoare

La finalul lunii ianuarie, șapte dintre primele zece poziții din portofoliu erau companii din domeniul semiconductorilor.

Cea mai mare deținere era Nvidia, cu aproape 10% din total. Evans este optimist și în privința companiilor care produc echipamente de rețea, fibră optică și infrastructură energetică pentru centrele de date.

El avertizează și asupra presiunii asupra fluxurilor de numerar. Mulți angajați din companiile software sunt remunerați parțial în acțiuni. Scăderea valorii acestora ar putea obliga firmele să compenseze prin plăți mai mari în numerar. În plus, eventualele achiziții de startup-uri AI pentru susținerea creșterii ar putea amplifica tensiunile financiare.

„Nu credem că prețurile actuale reflectă incertitudinea valorii finale sau presiunea asupra fluxului de numerar disponibil”, a spus el.

Evans estimează că doar câteva companii vor supraviețui reorganizării care urmează și recomandă investitorilor să „subpondereze semnificativ software-ul și să reacționeze rapid”, deoarece, pe măsură ce modelele AI se îmbunătățesc, ritmul perturbării se accelerează.