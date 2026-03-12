Cotaţia gazelor naturale în Europa era în creştere joi dimineaţă, urmând tendinţa ascendentă a petrolului, pe fondul extinderii problemelor din transportul maritim din Orientul Mijlociu şi al temerilor pieţelor privind perturbări ale aprovizionării care ar putea dura mai multe luni, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Contractele futures de referinţă au urcat pentru a doua zi consecutiv, cu un avans de până la 7,7%, recuperând o parte din scăderile înregistrate la începutul săptămânii. Evoluţia vine în contextul intensificării tensiunilor pe pieţele energetice globale, după evacuarea unui terminal major de export de petrol din Oman şi după ce două petroliere au fost lovite în apele Irakului.

Contractele futures la gaze naturale erau în creştere cu 3,4%

În jurul orei 8:26, la hub-ul de gaze TTF din Amsterdam, principalul reper pentru preţurile europene, contractele futures la gaze naturale erau în creştere cu 3,4%, ajungând la 51,67 euro pentru un megawatt-oră (MWh).

În acelaşi timp, analiştii băncii Morgan Stanley şi-au revizuit în creştere prognozele privind preţurile gazelor în Europa pentru restul anului. Motivul este nevoia regiunii de a atrage volume mari de gaz natural lichefiat (GNL) în timpul verii, pentru a reface stocurile epuizate în sezonul rece. Banca americană estimează şi o posibilă întrerupere de cel puţin o lună a producţiei de GNL în Qatar, situaţie care ar putea elimina complet surplusul global de gaz lichefiat anticipat anterior pentru 2026.

Anunţul privind utilizarea rezervelor strategice ale SUA nu a reuşit să calmeze pieţele

Tensiunile au escaladat după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus, de săptămâna trecută, la închiderea facilităţii Ras Laffan din Qatar — cea mai mare instalaţie de export de GNL din lume — şi la blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Aceste evoluţii au redus oferta globală de gaz lichefiat cu aproximativ 20%, provocând creşteri rapide ale preţurilor în Asia şi Europa şi amplificând temerile legate de presiunile inflaţioniste şi de impactul economic.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că eliberarea masivă de petrol din rezervele strategice, aprobată de Agenţia Internaţională pentru Energie, ar trebui să contribuie la temperarea preţurilor la energie, în timp ce Washingtonul încearcă să finalizeze operaţiunile militare împotriva Iranului. Cu toate acestea, anunţul privind utilizarea rezervelor strategice nu a reuşit să calmeze pieţele energetice.

Potrivit brokerului naval Fearnleys A/S, volatilitatea rămâne elementul dominant în evoluţia pieţelor energetice, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă. „Există în continuare incertitudini majore cu privire la direcţia pe care o vor urma pieţele de gaz natural lichefiat şi transportul maritim de GNL”, subliniază compania.