Extinderea confruntării aeriene dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului reaprinde riscurile geopolitice într-o regiune care, în ultimii ani, a atras angajamente de investiții de zeci de miliarde de dolari din partea giganților tehnologici americani. Miza, transformarea Orientului Mijlociu într-un centru global pentru inteligență artificială, cloud computing și infrastructuri digitale avansate, se află acum, mai mult ca oricând, sub semnul incertitudinii, subliniază Reuters.

State precum Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au făcut din AI o componentă strategică a planurilor lor de diversificare economică, și au investit masiv în centre de date, parteneriate în domeniul semiconductorilor și programe de formare a forței de muncă digitale. Însă noul val de tensiuni militare ridică întrebări privind stabilitatea pe termen lung a acestor proiecte.

Microsoft pariase 15 miliarde de dolari pe Emiratele Arabe Unite

Microsoft a anunțat inițial că va investi 15,2 miliarde de dolari în Emiratele Arabe Unite în perioada 2023–2029, în cadrul unui parteneriat extins în domeniul inteligenței artificiale cu firma suverană G42.

Până în prezent, compania a cheltuit aproximativ 7,3 miliarde de dolari, sumă care include o participație de 1,5 miliarde de dolari în G42 și peste 4,6 miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii de centre de date dedicate AI și serviciilor cloud. Alte 7,9 miliarde de dolari ar urma să fie investite între 2026 și 2029.

Pentru Emirate, aceste investiții reprezintă un pilon esențial în ambiția de a deveni un pol regional de inovare tehnologică.

Arabia Saudită mizează pe cloud înainte de Expo 2030

În paralel, Amazon, prin divizia sa Amazon Web Services, anunțase o investiție de peste 5,3 miliarde de dolari pentru construirea unei noi regiuni de centre de date în Arabia Saudită până în 2026.

Proiectul susține eforturile regatului de a deveni un hub tehnologic regional înainte de organizarea World Expo 2030. Investiția include și programe de formare pentru specialiști locali în cloud computing, precum și acces pentru companiile din țară la întreaga suită de servicii cloud și AI oferite de AWS.

Google și fondul suveran saudit construiesc un hub global de AI

Alphabet Inc., prin divizia sa Google Cloud, a anunțat împreună cu Public Investment Fund o investiție de 10 miliarde de dolari pentru dezvoltarea și operarea unui hub global de inteligență artificială în Arabia Saudită. Proiectul, lansat în parteneriat cu firma locală Humain, a fost anunțat inițial în 2024.

Inițiativa este parte a strategiei saudite de a transforma regatul într-un centru de referință pentru AI la nivel mondial, reducând dependența de veniturile din petrol.

Oracle și Nvidia extind infrastructura AI

Oracle Corporation a anunțat o investiție de 1,5 miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale cloud în Arabia Saudită, inclusiv prin lansarea unei noi regiuni publice în capitala Riyadh și prin creșterea capacității centrului existent din Jeddah.

La rândul său, Oracle a anunțat la finalul lui 2025 aprofundarea parteneriatului cu Nvidia pentru susținerea proiectelor de „AI suveran”, inclusiv dezvoltarea unor sisteme guvernamentale securizate bazate pe inteligență artificială în Abu Dhabi.

Investiții strategice într-un context fragil

Pentru statele din regiune, aceste investiții nu sunt doar proiecte comerciale, ci componente-cheie ale unor transformări economice structurale. Construirea unor ecosisteme digitale proprii și atragerea capitalului străin sunt considerate esențiale pentru viitorul post-petrol al economiilor din Golf.

Totuși, pe fondul escaladării tensiunilor militare, investitorii internaționali ar putea deveni mai prudenți. Centrele de date și infrastructurile critice reprezintă investiții pe termen lung, dependente de stabilitate politică și securitate regională.

Deocamdată, giganții tehnologici nu au anunțat modificări ale planurilor lor, însă geopolitica se poate schimba rapid, iar pariul pe inteligența artificială devine tot mai strâns legat de evoluțiile de pe front.