Rusia a blocat aplicația FaceTime a companiei Apple, invocând motive de securitate și combatere a criminalității, într-un nou pas al campaniei de restricționare a platformelor tehnologice străine, informează Reuters.

Anunțul autorităților ruse

Decizia a fost anunțată de Roskomnadzor, autoritatea rusă pentru supravegherea comunicațiilor. Potrivit instituției, aplicația de apeluri video ar fi fost folosită pentru activități ilegale, inclusiv pentru organizarea de atacuri, recrutarea de persoane și comiterea de fraude.

„Potrivit agențiilor de aplicare a legii, FaceTime este folosit pentru organizarea și desfășurarea de atacuri teroriste pe teritoriul țării, pentru recrutarea autorilor acestora și pentru comiterea de fraude și alte infracțiuni împotriva cetățenilor ruși”, a transmis Roskomnadzor într-un comunicat.

Autoritatea nu a prezentat dovezi publice care să susțină aceste acuzații. Reprezentanții Apple nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind blocarea aplicației.

Efectele blocării pentru utilizatori

Utilizatori din Moscova au raportat că, în momentul în care au încercat să efectueze apeluri prin FaceTime, pe ecran apărea mesajul „Utilizator indisponibil”. Unul dintre aceștia a declarat că persoana apelată a primit notificarea, dar conexiunea nu s-a putut realiza.

O tendință mai largă de restricții

Blocarea FaceTime se înscrie într-o serie mai largă de restricții impuse de Rusia platformelor occidentale de tehnologie și comunicații. În ultimele luni, autoritățile ruse au limitat sau blocat accesul la mai multe servicii populare, acuzându-le că încalcă legislația națională.

Înaintea deciziei privind FaceTime, Rusia a impus restricții asupra YouTube, deținut de Google, asupra WhatsApp, controlat de Meta, și asupra serviciului de mesagerie Telegram. Măsurile au fost motivate prin refuzul companiilor de a furniza informații autorităților ruse în cazuri legate de fraudă și terorism.

În luna august, autoritățile au început să limiteze anumite tipuri de apeluri pe WhatsApp și Telegram. Săptămâna trecută, Roskomnadzor a avertizat că WhatsApp ar putea fi blocat complet pe teritoriul Rusiei.

Tot în această săptămână, autoritatea de reglementare a blocat accesul la platforma americană de jocuri pentru copii Roblox. Motivația oficială a fost distribuirea de materiale extremiste și așa-numita „propagandă LGBT”. Compania Roblox a transmis că respectă legislația țărilor în care operează și că este angajată în protejarea siguranței utilizatorilor.

Critici și controverse

Guvernul rus susține că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea securității naționale și pentru aplicarea legii. În schimb, criticii afirmă că restricțiile echivalează cu o formă de cenzură și cu o consolidare a controlului statului asupra comunicațiilor private.

Alternativa susținută de stat

În paralel cu aceste blocaje, Rusia a lansat în acest an o aplicație alternativă susținută de stat, denumită MAX. Potrivit criticilor, noua platformă ar putea fi folosită pentru supraveghere. Presa de stat a respins însă aceste acuzații, susținând că aplicația respectă normele legale.

Intensificarea măsurilor de restricționare

Roskomnadzor a intensificat în ultimele luni măsurile de restricționare a accesului la platforme occidentale de media și tehnologie. Autoritatea afirmă că aceste site-uri găzduiesc conținut care încalcă legile Federației Ruse.

Lipsa unui răspuns oficial de la Apple

Apple nu a oferit o reacție oficială legată de blocarea FaceTime. Aplicația este una dintre cele mai utilizate funcții de comunicare ale companiei, permițând apeluri video și audio gratuite prin conexiuni Wi-Fi sau rețele de date mobile.

Impactul asupra utilizatorilor Apple

Blocarea FaceTime afectează atât utilizatorii de iPhone, cât și pe cei de iPad și Mac, în condițiile în care serviciul este integrat direct în sistemele de operare ale Apple. Nu este clar, pentru moment, dacă decizia vizează doar apelurile video sau și alte funcții asociate serviciului.

Autoritățile ruse nu au anunțat dacă măsura este temporară sau permanentă. De asemenea, nu au fost comunicate criterii clare în baza cărora aplicația ar putea fi deblocată în viitor.