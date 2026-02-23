Producătorul german de semiconductori Infineon Technologies își întărește prezența în România și face un nou pas la Timișoara, unde deschide o echipă dedicată de asistență tehnică pentru clienți. Mișcarea vine într-un moment în care industria auto locală caută integrarea tot mai rapidă a tehnologiilor avansate în noile generații de vehicule.

Anunțul a fost făcut de Andrei Badea, Manager Comunicare și Politici Publice Infineon Technologies România, potrivit Economedia.

„Infineon Technologies deschide o nouă echipă de asistență tehnică pentru clienți în Timișoara”, a declarat acesta.

Noua structură are un obiectiv clar: apropierea de companiile care proiectează, dezvoltă și produc sisteme auto în România. Practic, Infineon vrea să fie mai aproape de zona în care se iau deciziile tehnice și unde sunt integrate componentele electronice esențiale pentru mașinile moderne.

„Colegii noștri vor putea sprijini mai bine integrarea cipurilor Infineon în sisteme auto complexe, vor facilita găsirea de către clienții noștri a produselor potrivite pentru provocările cu care se confruntă și vor ajuta la integrarea celor mai recente inovații tehnologice. Sperăm că acest lucru va permite o creștere și o integrare suplimentară a industriei auto din România”, a explicat Andrei Badea.

România este, de altfel, descrisă de companie drept un centru important pentru industria auto europeană, atât din perspectiva producției, cât și a cercetării și dezvoltării. De la automobile complete până la subsisteme sofisticate, numeroase componente sunt proiectate, dezvoltate și fabricate local.

Extinderea din Timișoara vine după o altă mișcare strategică majoră anunțată anterior la București. Infineon a decis să construiască aici cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare în semiconductori din Europa de Sud-Est.

Compania a pre-contractat o clădire de birouri de 20.000 de metri pătrați în Capitală, care urmează să fie construită. Este cea mai mare tranzacție de pre-închiriere pentru o clădire de birouri încă nefinalizată semnată în România în ultimii cinci ani. Dimensiunea spațiului, dar și perioada contractuală de 15 ani, stabilesc un record și în ceea ce privește valoarea contractuală.

Imobilul va fi dezvoltat de One United Properties, în zona Pipera din București, și va găzdui noul centru de cercetare și dezvoltare. Livrarea este programată pentru 2026.

La nivel global, Infineon este cel mai mare producător mondial de semiconductori pentru industria auto și are peste 58.600 de angajați.

Compania este prezentă în România din 2005, odată cu deschiderea unui centru de cercetare și dezvoltare în București. Între timp, și-a extins operațiunile și în Iași, Brașov și Cluj-Napoca. În total, Infineon are în România peste 650 de angajați.

Prin noua echipă din Timișoara, compania germană mizează pe consolidarea legăturilor cu industria auto românească, într-un context în care electronica și semiconductorii au devenit coloana vertebrală a mașinilor moderne.