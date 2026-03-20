Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o schimbare de ritm în lupta cu una dintre cele mai persistente probleme ale orașului: parcările ilegale. Mesajul, publicat pe pagina sa de Facebook, vine pe fondul unor acțiuni deja începute în teren și marchează trecerea la o abordare mult mai fermă.

Edilul vorbește despre o politică de „toleranță zero”, inspirată din modelul aplicat anterior în Sectorul 6. De această dată, însă, focusul se mută în centrul Bucureștiului, unde trotuarele și spațiile verzi sunt frecvent ocupate de mașini.

„Am adus politica de toleranță zero privind parcatul pe spațiile verzi”, a transmis Ciucu, subliniind că situația actuală este „inacceptabilă”, mai ales într-o zonă care ar trebui să reflecte imaginea orașului.

În paralel, echipele Poliției Locale sunt deja în teren. În unele zone, trotuarele au început să fie eliberate, iar mașinile parcate neregulamentar sunt sancționate. Este, însă, doar începutul unei campanii mai ample.

„Stradă cu stradă”, promite primarul, sugerând o intervenție sistematică, nu una punctuală. Autoritățile admit că va fi un proces de durată, în condițiile în care numărul de autoturisme parcate ilegal rămâne ridicat.

Problema nu este nouă pentru București, dar amploarea acțiunilor din ultimele zile indică o schimbare de abordare. Accentul cade atât pe sancțiuni, cât și pe eliberarea efectivă a spațiului public ocupat de vehicule.

În perioada următoare, controalele vor continua zilnic, iar Poliția Locală va rămâne prezentă în teren. Strategia este una clară: presiune constantă și aplicarea regulilor fără excepții.

Rămâne de văzut cât de rapid se vor vedea rezultatele. Cert este că administrația promite o intervenție susținută, „stradă cu stradă”, într-un oraș în care parcările ilegale au devenit, de ani buni, o problemă structurală.