Rezervele mondiale de ytriu, un element din categoria pământurilor rare folosit în aliaje speciale pentru motoare, acoperiri termorezistente și echipamente pentru industria semiconductorilor, sunt în scădere accentuată, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși principalele zăcăminte se află în China, ytriu se mai găsește în țări precum India, Australia, Malaysia sau Brazilia, însă în volume mult mai reduse și cu capacități de procesare limitate.

Situația a devenit critică după ce Beijingul a introdus în aprilie restricții la export pentru ytriu și alte șase pământuri rare, în replică la tarifele impuse de Statele Unite. Măsura cere obținerea unor licențe speciale pentru export, ceea ce a redus disponibilitatea materialului și a generat întârzieri semnificative la nivel global. Potrivit traderilor și analistei Argus Ellie Saklatvla, licențele acoperă doar cantități mici, insuficiente pentru cererea internațională.

„Restricțiile de export ale Chinei au declanșat fără îndoială o goană pentru ytriu, care continuă și acum după câteva luni”, a declarat Saklatvla. Efectul asupra pieței este major: prețurile pentru oxidul de ytriu au crescut în Europa cu 4.400% de la începutul anului, până la 270 dolari/kg, în timp ce în China se situează în jurul valorii de 7 dolari/kg, ușor mai ridicate, cu uşoare semne de scădere.

Impact în industria aerospațială și a semiconductorilor

Aerospace Industries Association avertizează că dependența aproape totală de importurile din China devine o vulnerabilitate strategică. „Lanțul nostru de aprovizionare depinde în mare măsură de importurile din China — o dependență care a dus la costuri mai mari pe fondul penuriilor tot mai acute”, a declarat Dak Hardwick, vicepreședinte AIA.

Sectorul semiconductorilor resimte puternic efectele penuriei. Două surse din industrie au afirmat că ytriul, utilizat ca izolator și material protector, a devenit dificil de procurat, una dintre ele apreciind gravitatea situației la „9 din 10”. Richard Thurston, CEO al Great Lakes Semiconductor, a explicat că lipsa va prelungi timpii de producție, va crește costurile și va reduce eficiența echipamentelor. „Penuriile vor deveni tot mai mult un adevărat blocaj”, a spus el.

Industria energetică este, de asemenea, expusă, deoarece ytriul este folosit în acoperiri care protejează turbinele pe gaz de temperaturi foarte înalte. Totuși, marii producători încearcă să diminueze riscurile. Mitsubishi Heavy a declarat că nu întâmpină dificultăți deocamdată, iar Siemens Energy a transmis că monitorizează atent situația. „Nu am observat până acum un impact direct asupra lanțului nostru de aprovizionare… situația este deocamdată gestionabilă”, a afirmat CEO-ul Christian Bruch.

Exporturile chineze scad, stocurile globale se subțiază

Datele vamale arată că exporturile chineze de ytriu către Statele Unite au scăzut semnificativ la începutul anului și s-au oprit complet după introducerea restricțiilor. Livrările către restul lumii au scăzut cu aproximativ 30%, iar traderii avertizează că redirecționarea volumelor către SUA este puțin probabilă, deoarece companiile se tem de posibile represalii din partea Beijingului.

Disponibilitatea ytriului în afara Chinei este limitată. Sursele din industrie estimează că stocurile globale variază considerabil — între o lună și un an de consum — în funcție de companie. Un trader a declarat că rezervele sale au scăzut de la 200 de tone la doar 5 tone, iar un altul afirmă că a rămas complet fără stocuri. Cu toate acestea, două surse din industria aerospațială spun că, deși prețurile cresc, producția nu a fost încă afectată.

Mark Burns, președintele Gulfstream Aerospace, a declarat că producătorul de avioane de afaceri are o expunere redusă la ytriu și nu se confruntă cu întârzieri: „Am auzit discuții, dar doar la nivel periferic. Nimic care să afecteze livrările noastre în acest moment.”

Producția din SUA ar putea crește

Statele Unite importă aproape 100% din necesarul intern de ytriu, 93% direct din China, potrivit USGS. O posibilă soluție este dezvoltarea producției interne. Compania ReElement Technologies din Indiana plănuiește să înceapă producția de oxid de ytriu în decembrie, cu o capacitate inițială de 200 de tone pe an, care ar urma să crească la 400 de tone în martie. În 2024, SUA au importat aproximativ 470 de tone de produse pe bază de ytriu.

Criza care se conturează evidențiază vulnerabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare și dependența pronunțată de producția chineză, cu potențiale consecințe pentru sectoare industriale strategice la nivel mondial.