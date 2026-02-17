Autoritățile au declanșat controale după tragedia petrecută săptămâna trecută în Capitală, unde o mașină electrică de mici dimensiuni a luat foc în mers. O femeie aflată pe bancheta din spate a murit, iar soțul ei a suferit arsuri grave, reușind să se salveze în ultimul moment, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.

Vehiculul implicat face parte din categoria cvadriciclurilor electrice — mijloace de transport încadrate legal ca „scutere electrice închise”, care pot fi conduse fără permis. În funcție de versiune, acestea ating viteze între aproximativ 45 și 90 km/h.

Între timp, cea mai mare platformă online de vânzări din România a retras de la comercializare modelul implicat în accident. Decizia a fost luată la câteva zile după producerea tragediei.

În paralel, continuă și ancheta penală privind circumstanțele în care vehiculul a luat foc.

Control la Registrul Auto Român

În urma incidentului, ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica modul în care aceste vehicule au fost omologate și înmatriculate.

Autoritățile vor analiza dacă procedurile au fost respectate corect și dacă normele de siguranță au fost aplicate corespunzător.

Raportul este așteptat în următoarele săptămâni și ar putea duce la noi măsuri pentru creșterea siguranței utilizatorilor.