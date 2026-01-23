dark
DIICOT: Doi români din Vâlcea, cercetați într-un dosar internațional privind o platformă online suspectată că facilita contractarea de asasini, cu plăți în criptomonede

Redacția TechRider
23 ianuarie 2026
pistol-asasin
Photo by Mita 64 on Unsplash
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat, la data de 14 ianuarie, trei percheziții domiciliare în București și Râmnicu Vâlcea, într-un dosar penal deschis în urma unei cereri de asistență judiciară internațională formulate de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Ancheta vizează existența și funcționarea unei pagini de internet suspectate că facilita contractarea de asasini, potrivit unui comunicat publicat de DIICOT.

Platformă online cu plăți în criptomonede

Conform informațiilor furnizate de anchetatori, cercetările desfășurate de autoritățile britanice au avut în vedere comiterea mai multor infracțiuni grave, printre care:

  • constituirea unui grup infracțional organizat;
  • instigare la omor calificat;
  • tentativă la omor calificat;
  • instigare la vătămare corporală;
  • tentativă la vătămare corporală;
  • spălarea banilor.

Procurorii susțin că platforma online ar fi permis contractarea unor acte violente, iar plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site.

Acest mecanism ar fi fost conceput pentru a asigura anonimatul utilizatorilor și pentru a îngreuna identificarea circuitelor financiare, utilizarea criptomonedelor fiind un element central al modului de operare, atât pentru protejarea identităților, cât și pentru disimularea provenienței fondurilor.

Bunuri și sume importante, indisponibilizate

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României, autoritățile au descoperit și indisponibilizat:

  • criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari;
  • 890 de lei;
  • 600 de euro;
  • mai multe dispozitive de stocare a datelor.

De asemenea, doi suspecți, cetățeni români, au fost audiați în cursul aceleiași zile.

Cooperare internațională

Acțiunea a fost realizată în cooperare cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și cu reprezentanți ai poliției judiciare din Marea Britanie.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au comunicat, până în prezent, dacă vor fi dispuse măsuri preventive față de persoanele cercetate.

