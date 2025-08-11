dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Wikipedia pierde procesul împotriva Legii privind Siguranța Online la Curtea Supremă / Aceasta ar putea împiedica funcționarea corespunzătoare a platformei

Daniel Simion
11 august 2025
Pagină Wikipedia pe ecranul unui computer
Credit foto: veryan dale / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Curtea Supremă din Marea Britanie a respins contestația Fundației Wikimedia împotriva unor părți din Online Safety Act (Legea privind Siguranța Online), relatează Politico. Fundația a solicitat o revizuire judiciară a unui regulament din lege, argumentând că ar putea solicita verificarea vârstei utilizatorilor Wikipedia.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Wikipedia va intra în categoria celor mai stricte obligații

Wikimedia va intra în „Categoria 1” a Online Safety Act, care obligă platformele să verifice identitatea utilizatorilor, subminând astfel confidențialitatea acestora. Totodată, aceasta ar permite utilizatorilor „potențial rău intenționați” să blocheze utilizatorii neverificați să modifice conținutul, ceea ce ar fi dus la vandalism și dezinformare necontrolate.

Deși nu este în favoarea Fundației Wikimedia, hotărârea „nu dă undă verde Ofcom și Secretarului de Stat (pentru Știință, Inovare și Tehnologie) să implementeze un regim care ar împiedica în mod semnificativ funcționarea Wikipedia”, a declarat instanța.

Un consilier al Fundației Wikimedia, Phil Bradley-Schmieg, a declarat că hotărârea Curții Supreme subliniază responsabilitatea Ofcom, dar și a guvernului britanic, „de a se asigura că Wikipedia este protejată pe măsură ce OSA este implementată”. Totodată, el a mai adăugat că fundația „va căuta soluții pentru a proteja Wikipedia și drepturile utilizatorilor săi”.

Ofcom a declarat în iunie că monitorizează îndeaproape contestația juridică și că va publica registrul serviciilor clasificate „cât mai curând posibil după aceea”, după ce inițial intenționa să facă acest lucru în vara acestui an.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...