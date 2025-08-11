Wikipedia pierde procesul împotriva Legii privind Siguranța Online la Curtea Supremă / Aceasta ar putea împiedica funcționarea corespunzătoare a platformei

Curtea Supremă din Marea Britanie a respins contestația Fundației Wikimedia împotriva unor părți din Online Safety Act (Legea privind Siguranța Online), relatează Politico. Fundația a solicitat o revizuire judiciară a unui regulament din lege, argumentând că ar putea solicita verificarea vârstei utilizatorilor Wikipedia.

Wikipedia va intra în categoria celor mai stricte obligații

Wikimedia va intra în „Categoria 1” a Online Safety Act, care obligă platformele să verifice identitatea utilizatorilor, subminând astfel confidențialitatea acestora. Totodată, aceasta ar permite utilizatorilor „potențial rău intenționați” să blocheze utilizatorii neverificați să modifice conținutul, ceea ce ar fi dus la vandalism și dezinformare necontrolate.

Deși nu este în favoarea Fundației Wikimedia, hotărârea „nu dă undă verde Ofcom și Secretarului de Stat (pentru Știință, Inovare și Tehnologie) să implementeze un regim care ar împiedica în mod semnificativ funcționarea Wikipedia”, a declarat instanța.

Un consilier al Fundației Wikimedia, Phil Bradley-Schmieg, a declarat că hotărârea Curții Supreme subliniază responsabilitatea Ofcom, dar și a guvernului britanic, „de a se asigura că Wikipedia este protejată pe măsură ce OSA este implementată”. Totodată, el a mai adăugat că fundația „va căuta soluții pentru a proteja Wikipedia și drepturile utilizatorilor săi”.

Ofcom a declarat în iunie că monitorizează îndeaproape contestația juridică și că va publica registrul serviciilor clasificate „cât mai curând posibil după aceea”, după ce inițial intenționa să facă acest lucru în vara acestui an.