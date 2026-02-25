Anthropic acuză trei companii chineze de inteligență artificială că au folosit conturi false și rețele proxy pentru a extrage masiv date din chatbotul său, Claude, într-o tentativă de a-și antrena propriile modele rivale.

Potrivit companiei din San Francisco, este vorba despre DeepSeek, MiniMax Group Inc. și Moonshot. Împreună, acestea ar fi generat peste 16 milioane de interacțiuni cu Claude, folosind mii de conturi create fraudulos și servicii proxy pentru a evita sistemele de detecție.

Anthropic susține că activitatea a fost identificată „cu un grad ridicat de încredere”, în urma analizării adreselor IP, a metadatelor și a unor semnale confirmate de parteneri din industrie, care au observat tipare similare pe propriile platforme. În esență, spune compania, nu a fost vorba de utilizare obișnuită, ci de o operațiune coordonată, la scară mare.

16 milioane de interacțiuni și o practică controversată: „distilarea”

În centrul disputei se află o tehnică cunoscută în industrie drept „distilare” (distillation). În mod normal, este o metodă standard de machine learning: un model mai mic învață din răspunsurile generate de unul mai mare și mai performant. Însă, în acest caz, Anthropic afirmă că amploarea și metodele folosite „au depășit limita”.

Compania spune că obiectivul ar fi fost reconstruirea capabilităților avansate ale lui Claude. „Aceste campanii devin tot mai intense și mai sofisticate”, arată Anthropic într-o postare pe blog. „Fereastra pentru a acționa este îngustă, iar amenințarea depășește orice companie sau regiune.”

Datele prezentate sunt precise. DeepSeek ar fi generat peste 150.000 de interacțiuni, în timp ce MiniMax ar fi responsabilă pentru mai mult de 13 milioane de conversații. Restul volumului ar fi provenit din activitatea Moonshot.

Rețelele proxy – care pot masca identitatea și locația reală a utilizatorilor – ar fi fost esențiale pentru operațiune. Astfel de instrumente permit accesul din regiuni restricționate și pot ocoli măsurile de protecție implementate de platforme.

Presiune tot mai mare între SUA și China în cursa AI

Acuzațiile vin la doar câteva zile după ce OpenAI, condusă de Sam Altman, a formulat acuzații similare la adresa dezvoltatorilor chinezi de inteligență artificială. Contextul este unul tensionat: la Washington, temerile cresc că firmele chineze ar putea recupera rapid decalajul tehnologic folosind sisteme dezvoltate în SUA.

DeepSeek a atras deja atenția industriei anul trecut, când a lansat modelul R1, despre care a susținut că a fost construit la o fracțiune din costul sistemelor americane de top. De atunci, companiile chineze au accelerat lansarea de instrumente mai ieftine pentru generare de text, video și imagini, punând presiune pe giganții americani care încearcă să monetizeze AI-ul de ultimă generație.

OpenAI a avertizat recent legislatorii americani că DeepSeek ar fi utilizat tehnici de distilare în cadrul unor „eforturi continue de a profita gratuit de capabilitățile dezvoltate de OpenAI și alte laboratoare americane de frontieră”.

Îngrijorările nu se opresc aici. Oficialii americani, inclusiv David Sacks, responsabil pentru AI la Casa Albă, au semnalat public riscurile asociate acestor practici.

Între timp, dinamica din China este una de expansiune rapidă. MiniMax s-a listat pe bursă în ianuarie, iar Moonshot ar urmări o evaluare de aproximativ 10 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare. Ritmul de creștere al ecosistemului chinez de AI devine tot mai vizibil.

Anthropic afirmă că și-a consolidat sistemele de detecție și verificare pentru a limita tentativele de distilare la scară largă și că face schimb de informații despre amenințări cu alți dezvoltatori de AI.

„Nicio companie nu poate rezolva această problemă de una singură”, transmite compania. „Atacurile de tip distilare la această scară necesită un răspuns coordonat între industria AI, furnizorii de cloud și factorii de decizie politică.”