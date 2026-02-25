Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a avansat anul trecut cu 4,1% față de 2024, pe serie brută, cel mai consistent ritm de creștere fiind consemnat în sectorul de întreținere și reparații auto (+16,4%), potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică și citate de Agerpres.

Evoluții pozitive au fost raportate și în comerțul cu motociclete, piese și accesorii, precum și în activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor (+9,2%). De asemenea, vânzările de autovehicule au crescut cu 3,6%, iar comerțul cu piese și accesorii auto a urcat cu 1%.

În schimb, în luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și din activitățile de întreținere și reparații auto și moto, a scăzut cu 9,1%, pe serie brută. Declinul a fost generat în principal de reducerea activității în segmentul motocicletelor, pieselor și accesoriilor aferente, inclusiv întreținerea și repararea acestora (-25,5%), dar și de scăderi în comerțul cu piese și accesorii auto (-15,7%), în vânzările de autovehicule (-7,0%) și în serviciile de întreținere și reparații auto (-1,2%).

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri din domeniu a înregistrat în decembrie 2025 o diminuare de 1,5% față de luna anterioară.

Comparativ cu decembrie 2024, însă, datele arată o evoluție pozitivă

Pe serie brută, afacerile din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și din întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, au crescut cu 6,8%. Contribuții importante au venit din zona reparațiilor auto (+12,8%), din comerțul cu piese și accesorii auto (+6,5%), din segmentul motocicletelor și serviciilor aferente (+6,3%) și din vânzările de autovehicule (+6,1%).

Pe serie ajustată, creșterea anuală din decembrie 2025 a fost de 6,7% comparativ cu aceeași lună a anului precedent.