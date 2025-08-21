VIDEO Angajat Microsoft, arestat în timpul unor proteste împotriva contractelor companiei cu Israelul, în fața sediului din Redmond

Un angajat Microsoft a fost arestat în cadrul protestelor care au avut loc săptămâna aceasta la sediul companiei din Redmond, Washington, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Marți, un grup de actuali și foști angajați ai Microsoft, precum și membri ai comunității, au ocupat o piață din fața sediului Microsoft pentru a protesta împotriva contractelor companiei cu Israelul. Grupul de protest „No Azure for Apartheid” afirmă că cel puțin un angajat Microsoft a fost reținut în cadrul a 18 arestări efectuate în a doua zi de proteste.

Protestatarii de la sediul central Microsoft și-au instalat miercuri, pentru a doua zi consecutivă, o tabără numită „Zona Eliberată” și au vopsit cu vopsea roșie un panou Microsoft din campus. Komo News scrie că poliția din Redmond susține că unii protestatari „au blocat o pasarelă pietonală și au încercat să creeze o barieră folosind mese și scaune furate”. În timp ce grupul de protestatari a fost dispersat pașnic în prima zi de proteste, marți, poliția din Redmond a arestat 18 persoane în timpul protestelor de miercuri și susține că unii protestatari „au devenit agresivi”.

Una dintre cele 18 persoane arestate este Anna Hattle, inginer software în echipa Microsoft pentru cloud și AI. Abdo Mohamed, organizator al grupului No Azure for Apartheid și fost angajat al Microsoft, care a fost concediat, a confirmat pentru The Verge că Hattle și foștii angajați Microsoft Hossam Nasr și Vaniya Agrawal au fost arestați miercuri. „Printre cei arestați se află foști și actuali angajați ai Microsoft, precum și membri ai comunității din Seattle”, a declarat grupul No Azure for Apartheid, într-un comunicat de presă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Maximillian Alvarez (@maximillian.alvarez)

Grupul a organizat în ultimele luni o serie de proteste împotriva contractelor cloud ale Microsoft cu guvernul israelian. Un fost angajat Microsoft a perturbat evenimentul organizat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a companiei și l-a numit pe Mustafa Suleyman, CEO al Microsoft AI, „profitor de război”. Cei trei CEO ai Microsoft au fost de asemenea întrerupți de un alt fost angajat Microsoft în timpul aceluiași eveniment. Grupul a perturbat conferința Build a Microsoft de mai multe ori la începutul acestui an, iar Microsoft a blocat chiar și e-mailurile care conțineau cuvântul „Palestina” după protestele angajaților.

Ultimele proteste au avut loc la doar câteva zile după ce The Guardian, în parteneriat cu +972 Magazine și Local Call, a publicat o anchetă care a dezvăluit că guvernul israelian se bazează pe serviciile cloud ale Microsoft pentru a stoca înregistrări și date de până la „un milion de apeluri pe oră” efectuate de palestinieni.

„Compania a anunțat săptămâna trecută că va efectua o anchetă amănunțită și independentă cu privire la noile acuzații raportate la începutul acestei luni despre presupusa utilizare a platformei sale Azure în Israel”, a afirmat un purtător de cuvânt al Microsoft, care a dorit să rămână anonim, într-un răspuns pentru Komo News. „Microsoft va continua să depună eforturile necesare pentru a respecta standardele sale în materie de drepturi ale omului în Orientul Mijlociu, sprijinind și luând măsuri clare pentru a combate acțiunile ilegale care cauzează daune materiale, perturbă activitatea comercială sau amenință și lezează alte persoane.”