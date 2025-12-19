Primăria Oradea a recepționat ultimul tramvai nou din lotul de nouă vehicule moderne achiziționate prin PNRR

Primăria Oradea a informat vineri că societatea de transport local OTL a primit în cursul zilei ultimul tramvai nou din lotul de nouă vehicule moderne, achiziţionate prin PNRR, de municipalitate prin contractul încheiat cu Astra Vagoane Călători SA, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, odată cu această livrare, se finalizează un nou proiect important de modernizare a transportului public local.

„Finalizarea livrării acestui lot de tramvaie se înscrie într-un efort susţinut de modernizare a transportului public din Oradea, început în urmă cu mai mulţi ani. În paralel cu achiziţia de tramvaie noi, am modernizat constant infrastructura şi am înnoit parcul de autobuze, care este astăzi format în mare parte din vehicule electrice şi hibride. Toate aceste investiţii au un obiectiv comun: un transport public mai eficient, mai confortabil şi mai puţin poluant, în beneficiul orădenilor”, a declarat, în comunicat, primarul municipiului Oradea, Florin Birta.

Tramvaiele sunt finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), valoarea totală a contractului fiind de 78,75 milioane lei (fără TVA). Noile vehicule se adaugă celor 20 de tramvaie achiziţionate de municipalitate în perioada 2020-2022, contribuind la dezvoltarea unei flote moderne, eficiente şi adaptate cerinţelor actuale de mobilitate urbană.

Din totalul de 9 tramvaie, trei sunt bidirecţionale, inclusiv vehiculul sosit vineri, acestea oferind o flexibilitate sporită în exploatare şi permiţând menţinerea circulaţiei pe tronsoanele afectate temporar de lucrări.

Noile tramvaie au o lungime de 27 metri (3 module a câte 9 metri), lăţimea de 2,4 metri, o capacitate de 45 locuri pe scaune, 229 locuri totale şi greutate de 37 tone. Sunt echipate cu recuperare de energie la frânare, pentru eficienţă energetică sporită, sistem modern de asistenţă la impact frontal, sisteme de climatizare, sisteme moderne de informare digitală a călătorilor şi camere de supraveghere.

Cele 9 tramvaie sunt achiziţionate prin două proiecte de modernizare a flotei de tramvaie implementate de Primăria Municipiului Oradea, prin Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională.