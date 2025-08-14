La vânătoare de talente: China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesioniști din domeniul științei și tehnologiei

China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul științei și tehnologiei, în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenția chineză de presă Xinhua, transmite Agerpres.

Premierul Li Qiang a semnat un decret al Consiliului de Stat pentru a promulga decizia de modificare a regulamentului statului chinez privind administrarea intrărilor și ieșirilor cetățenilor străini.

Conform acestei decizii, China va adăuga o viză K la categoriile sale de vize obișnuite, ce va fi disponibilă pentru tinerii profesioniști eligibili din domeniul științei și tehnologiei.

Solicitanții acestui tip de viză trebuie să îndeplinească calificările și cerințele stabilite de autoritățile chineze relevante și să prezinte documente justificative.

Noua reglementare va intra în vigoare pe 1 octombrie.