dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

La vânătoare de talente: China introduce un nou tip de viză pentru tinerii profesioniști din domeniul științei și tehnologiei

Redacția TechRider
14 august 2025
imagine generica cu o viza
Sursa foto: Freepik / kstudio
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

China va introduce o nouă categorie de vize pentru tinerele talente din domeniul științei și tehnologiei, în urma unei decizii a Consiliului de Stat, informează joi agenția chineză de presă Xinhua, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Premierul Li Qiang a semnat un decret al Consiliului de Stat pentru a promulga decizia de modificare a regulamentului statului chinez privind administrarea intrărilor și ieșirilor cetățenilor străini.

Conform acestei decizii, China va adăuga o viză K la categoriile sale de vize obișnuite, ce va fi disponibilă pentru tinerii profesioniști eligibili din domeniul științei și tehnologiei.

Solicitanții acestui tip de viză trebuie să îndeplinească calificările și cerințele stabilite de autoritățile chineze relevante și să prezinte documente justificative.

Noua reglementare va intra în vigoare pe 1 octombrie.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...