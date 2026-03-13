Uzina Dacia de la Mioveni ar putea intra într-o perioadă dificilă în 2026, cu o producție mai mică și reduceri semnificative de personal. Sindicatul Autoturisme Dacia (SAD) avertizează că aproximativ 1.200 de angajați ar putea fi concediați, pe fondul scăderii cererii și al accelerării proceselor de robotizare și automatizare.

Semnalul de alarmă vine într-un comunicat al sindicatului, preluat de Agerpres, care subliniază că uzina din Argeș ar urma să înregistreze pentru prima dată în mai bine de două decenii o reducere a producției.

Situația este legată și de deciziile recente ale Grupului Renault privind alocarea unor noi modele. Potrivit sindicaliștilor, modelul Dacia Striker va fi produs în Turcia, iar viitorul model electric din segmentul A nu va fi fabricat la Mioveni, ci în Slovenia.

Reprezentanții angajaților susțin că explicațiile sunt bine cunoscute în industrie și țin de mai mulți factori structurali din România.

„Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată – inclusiv Autostrada Piteşti-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală şi politică, dar şi programele economice impredictibile. Toate acestea contribuie la scăderea atractivităţii României pentru investiţii. Impactul asupra judeţului Argeş poate fi major”, se arată în comunicat.

Importanța uzinei pentru economia locală rămâne uriașă. Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă directe, iar prin rețeaua de furnizori susține alte zeci de mii de joburi în mod indirect.

Sindicaliștii atrag atenția că orice scădere a producției la Mioveni se propagă rapid în economie, afectând companiile din lanțul de aprovizionare și activitatea industrială din regiune.

„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producţiei şi de concediere a aproximativ 1.200 de angajaţi, pe fondul scăderii cererii şi al accelerării proceselor de robotizare şi automatizare. Peste 90% din producţia uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale şi naţionale”, mai menționează reprezentanții Sindicatului Autoturisme Dacia.

De altfel, sindicaliștii subliniază că industria auto funcționează pe baza unor planuri pe termen lung, iar predictibilitatea economică este esențială pentru menținerea investițiilor.

„Dacia Mioveni rămâne principalul angajator şi unul dintre cei mai importanţi exportatori ai judeţului Argeş. Este esenţial ca această platformă industrială strategică să fie susţinută prin politici responsabile, pentru a rămâne un pilon al economiei locale”, mai transmite Sindicatul Autoturisme Dacia.