Juristii IPJ Timiș au depus o conversație cu ChatGPT în instanță și au pierdut procesul pentru suspendarea permisului / „Ceea ce ne spune Chat-ul nu reprezintă în sine o probă”

Un proces între un șofer rămas fără permis și Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a ajuns într-o situație inedită, după ce juriștii poliției au depus la dosar o conversație cu ChatGPT pentru a-și susține punctul de vedere, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Situație neobișnuită într-un proces dintre un șofer lăsat fără permis și Poliția județeană, judecat la Tribunalul Timiș.

Instanța a dat, inițial, dreptate șoferului și a anulat procesul verbal de contravenție, pentru că au existat dubii cu privire la locul în care șoferul lăsat fără permis a fost surprins de radar cu viteză, în baza unor documente emise de OCPI și Consiliul Județean Timiș.

IPJ Timiș a recurs la o cale extraordinară de atac. În proces, juriștii poliției și-au argumentat punctul de vedere depunând la dosar și o conversație cu ChatGPT.

Potrivit decanului Baroului Timiș, Cristian Banda, constatările instrumentelor de inteligență artificială nu pot fi folosite ca probe în procese:

“Proba e definită procedural altfel. Ceea ce ne spune nouă Chat-ul sau unul sau altul din instrumentele acestea nu reprezintă în sine o probă, din punctul meu de vedere. Nu ar trebui să fie, cel puțin, pentru că, așa cum are beneficii, cunoaștem și partea cealaltă, respectiv, să le zicem, rateurile sau halucinațiile pe care le generează un soft aici. Atunci, exhibarea ca adevăr absolut a ceea generat soft-ul e discutabilă, nu?”

În final, Tribunalul Timiș i-a dat dreptate șoferului, considerând că motivele din contestația în anulare formulată de IPJ nu sunt acceptabile.