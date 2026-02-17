Cursa pentru supremația în inteligența artificială din China se intensifică din nou. În prim-plan revine ByteDance, care a anunțat lansarea modelului Doubao 2.0 – o versiune actualizată a celei mai utilizate aplicații AI din țară.

Momentul nu este deloc întâmplător. Lansarea vine chiar înainte de Anul Nou Lunar, perioadă în care sute de milioane de chinezi călătoresc pentru a petrece sărbătorile în familie, scrie Reuters.

Este, practic, o scenă perfectă pentru vizibilitate maximă. Mai multe companii locale încearcă să profite de acest context pentru a genera interes intern și internațional în jurul noilor produse.

Anul trecut, atât ByteDance, cât și rivala sa Alibaba au fost surprinse de ascensiunea spectaculoasă a DeepSeek. În plin Festival al Primăverii, startup-ul a atras atenția globală cu un model comparabil cu cele mai performante produse ale OpenAI, dar dezvoltat – cel puțin potrivit percepției din industrie – la un cost mult mai redus. Reacțiile din Silicon Valley nu au întârziat. Nici interesul investitorilor.

De această dată, ByteDance pare hotărâtă să nu mai fie luată pe nepregătite.

Un model pentru „era agenților”

Doubao 2.0 este prezentat drept un model pregătit pentru „era agenților”. Conceptul marchează trecerea de la simple chatbot-uri care oferă răspunsuri la sisteme capabile să execute sarcini complexe din lumea reală. Nu doar conversație, ci acțiune.

Versiunea „pro” include capabilități avansate de raționament și execuție a sarcinilor în mai mulți pași. ByteDance susține că performanțele sunt comparabile cu GPT-5.2 de la OpenAI și Gemini 3 Pro de la Google. În același timp, compania afirmă că a redus costurile de utilizare de aproximativ zece ori.

„Acest avantaj de cost va deveni și mai important pe măsură ce sarcinile complexe din lumea reală implică inferență la scară largă și generare în mai mulți pași, care vor consuma un volum uriaș de tokenuri”, a transmis compania, referindu-se la unitățile de date procesate de un model AI.

Bătălia pentru utilizatori

Pe piața internă, Doubao conduce clasamentul aplicațiilor chatbot, cu 155 de milioane de utilizatori activi săptămânal. DeepSeek se află pe locul al doilea, cu 81,6 milioane, potrivit datelor publicate la finalul lunii decembrie de QuestMobile.

Între timp, competiția se întețește. Pe 6 februarie, Alibaba a anunțat o campanie de cupoane în valoare de 3 miliarde de yuani (aproximativ 400 de milioane de dolari) pentru a atrage utilizatori către aplicația sa Qwen. Cupoanele pot fi folosite direct în chatbot pentru a achiziționa alimente și băuturi.

Rezultatul a fost rapid vizibil. Numărul utilizatorilor activi zilnic ai Qwen a crescut de la 7 milioane la 58 de milioane, ajungând la doar 23 de milioane sub nivelul Doubao în aceeași zi, conform QuestMobile.

În paralel, ByteDance a lansat și un model AI de generare video, Seedance 2.0. Acesta a devenit viral pe rețelele sociale chineze și a atras aprecieri și în străinătate, inclusiv pe platforma X, deținută de Elon Musk.

Pe scurt, piața chineză de inteligență artificială intră într-o nouă etapă. Mai competitivă, mai dinamică și tot mai orientată către aplicații concrete. Iar ByteDance încearcă să își securizeze poziția înainte ca următorul val de lansări să schimbe din nou ierarhiile.