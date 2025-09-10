OpenAI sprijină un film animat creat cu AI pentru debutul la Cannes

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a făcut un pas îndrăzneț spre cinematografia viitorului. Producătorii sprijină dezvoltarea unui film animat de lung metraj realizat în mare parte cu instrumente de inteligență artificială, în încercarea de a demonstra că AI-ul nu este doar un subiect de discuție, ci și un instrument capabil să transforme modul în care sunt create filmele, anunță TechXplore.

Filmul, intitulat Critterz, urmărește povestea unor creaturi din pădure care pornesc într-o aventură după ce satul lor este perturbat de apariția unui străin. Producătorii își propun să îl lanseze în premieră la Festivalul de Film de la Cannes în mai 2026, pas urmat de o lansare globală în cinematografe.

Ceea ce face proiectul cu adevărat revoluționar nu este povestea sa, ci modul în care este produs. Bugetul total este de sub 30 de milioane de dolari, iar filmul va fi realizat în doar nouă luni. Comparativ, un lungmetraj animat tradițional de la Hollywood poate costa între 100 și 200 de milioane de dolari și poate avea un ciclu de producție de până la trei ani.

De la scurtmetraj la lungmetraj. Cum a luat naștere Critterz

Conceptul a fost creat acum trei ani de Chad Nelson, specialist creativ la OpenAI, care a început cu un scurtmetraj ce folosește DALL-E, instrumentul companiei pentru generarea de imagini. Colaborarea s-a extins apoi prin parteneriatul cu studioul londonez Vertigo Films și studioul din Los Angeles Native Foreign, pentru a transforma ideea într-un lungmetraj complet.

„OpenAI poate explica ce fac instrumentele sale toată ziua, dar este mult mai de efect dacă cineva chiar le folosește. Acesta este un studiu de caz mult mai convingător decât un demo construit de mine”, a declarat Nelson.

Tehnologia AI și munca umană merg mână în mână

Producția va combina creativitatea umană cu instrumentele AI. Artiștii vor realiza schițe care vor fi introduse în sistemele OpenAI, inclusiv GPT-5 și modele de generare de imagini, în timp ce actorii umani vor da voce personajelor. Scenariul a fost scris de unii dintre aceiași autori care au lucrat la Paddington în Peru, garantând un fir narativ solid și atractiv.

Provocări legale în spatele scenei

Însă proiectul nu se derulează într-un spațiu complet liber. Industria cinematografică se confruntă cu dispute juridice intense între studiourile tradiționale și companiile de AI privind drepturile de proprietate intelectuală.

Disney, Universal și Warner Bros. Discovery au intentat procese împotriva firmei de AI Midjourney, acuzând-o că și-a antrenat modelele folosind ilegal personaje protejate prin drepturi de autor.

Filmul Critterz este finanțat de Federation Studios, compania-mamă a Vertigo din Paris, iar aproximativ 30 de colaboratori vor împărți profiturile printr-un model de compensare special adaptat.

Critterz nu este primul film animat cu AI, dar poate fi cel mai ambițios

Filmele realizate cu AI nu sunt o noutate absolută. În 2024 au fost lansate DreadClub: Vampire’s Verdict, considerat primul lungmetraj animat realizat cu AI, cu un buget de doar 405 dolari, și Where the Robots Grow.

Aceste producții, împreună cu scurtmetrajul original Critterz, au primit reacții mixte.

Cu toate acestea, OpenAI și partenerii săi par hotărâți să demonstreze că AI-ul nu este doar un experiment tehnologic, ci o unealtă reală pentru viitorul filmului la scară mare.